Überflutungen nach Unwetter: A2 Richtung Hannover gesperrt

Beckum. Die A2 in Richtung Hannover zwischen Beckum und Oelde steht vollständig unter Wasser. Der Abschnitt ist gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Unwetter haben am Dienstag in Nordrhein-Westfalen vereinzelt für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Betroffen waren Orte in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und im Ruhrgebiet. Die Autobahn 2 musste zwischen Beckum und Oelde (Kreis Warendorf) in Richtung Hannover gesperrt werden. „Die Fahrbahn steht komplett unter Wasser“, teilte die Polizei mit.

>> Lesen Sie auch: Unwetter und Starkregen in NRW: Der Sommer geht zu Ende

Im Kreis Herford musste die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge am Dienstagvormittag zu etwa 100 Einsätzen ausrücken, weil Keller voll Wasser gelaufen waren oder Unterführungen unter Wasser standen. Außerdem habe es einige Blitzeinschläge gegeben, dabei seien aber keine Feuer ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte habe es nicht gegeben, auch habe man keine Menschen retten müssen.

Überflutungen nach Unwetter: Verspätungen und Teilausfälle im S-Bahn- oder Regionalverkehr

Am Bahnhof Recklinghausen gab es laut Bahn „witterungsbedingte Beeinträchtigungen“. Diese waren am Mittag behoben. Es könne aber noch zu Verspätungen und Teilausfällen im S-Bahn- oder Regionalverkehr kommen, hieß es.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schweren Unwettern in Teilen von NRW gewarnt. Es könne Sturmböen bis Windstärke 10 und heftigen Starkregen mit Mengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden geben. Besonders hoch schätzte der DWD die Gefahr am Dienstagmittag ein. Danach sollte sich die Lage etwas beruhigen, vom späten Nachmittag an waren der Prognose zufolge aber erneut starke Regenfälle zu erwarten. (dpa)

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen