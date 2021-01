Vater überrollt Sohn mit Traktor - Junge stirbt

Symbolbild. Ein 7-Jähriger ist von seinem Vater mit einem Traktor überrollt worden. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.

Bad Wünnenberg. Bei Holzarbeiten ist ein 7-jähriger Junge in Ostwestfalen von einem Trekker überrollt und getötet worden. Am Steuer saß sein Vater.

In Ostwestfalen hat ein Vater beim Rangieren seinen Sohn mit einem Traktor überrollt. Der Siebenjährige erlag nach dem Unfall am späten Samstagvormittag in Bad Wünnenberg bei Paderborn seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der Unfall ereignete sich bei Holzladearbeiten im Bereich einer Scheune. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Der 41 Jahre alte Vater wurde von Rettungskräften betreut. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann müsse sich möglicherweise wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge verantworten, sagte der Sprecher. (dpa)