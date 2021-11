Wetter Wetter in NRW: Grauer November, aber Sonne ist in Sicht

Essen. Das Wetter in NRW zeigt sich November-typisch grau, auch am Wochenende. Die neue Woche könnte etwas Sonne bringen und ersten Schnee im Bergland.

Der "goldene Herbst" ist erstmal passé in NRW, das Wetter der kommenden Tage ist - typisch November - grau und auch feucht. Doch in der kommenden Woche dürfte sich das ändern.

"Der Donnerstag wird vom Wetter her grau und vereinzelt auch feucht", sagt Daniel Töns, Meterologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Die Temperaturen steigen bis auf 11 Grad, was auch "relativ normal" für die aktuelle Jahreszeit sei.

Wetter in NRW: Neue Woche startet mit Bodenfrost

Am Freitag wird sich das Wetter in NRW nicht ändern, ebenso am Samstag, sagt Töns. Die Temperaturen dürften am Wochenende noch etwas milder werden und am Tag bis auf 13 Grad steigen, sagt der DWD-Meteorologe. Ansonsten erwartet uns am Wochenende weiterhin trübes Wetter, vereinzelt auch mit etwas Regen.

In der Nacht zu Montag kündigt sich ein Witterungs-Wechsel an, sagt Töns: Der Wind dreht von derzeit süd-westlicher auf nordwestliche bis nördliche Strömung und bringe damit kühlere Luft nach NRW. Der DWD warnt vor Bodenfrost zum Wochenbeginn!

Erster Schnee im Bergland möglich

Die neue Woche beginne aber den Berechnungen nach trocken, auch die Sonne dürfte sich dann am Tag zeigen. Tagsüber werde es nicht wärmer als bis 5 Grad Celsius, heißt es beim DWD. In den Nächten sei erstmals in dieser Jahreszeit dann mit leichtem Luft-Frost zu rechnen.

Soweit dann im Laufe der neuen Woche Niederschlag hinzukomme, könnte im Bergland gar erster Schnee fallen, sagt Töns. Da seien die Wettermodelle jedoch "noch uneins", meint der Meterologe.

(dae)

