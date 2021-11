Wetter in NRW: Kälte bleibt - Warnung vor Straßenglätte

Am Dienstag lässt sich die Sonne in NRW kaum blicken. Stattdessen bestimmen viele Wolken, Regen und stellenweise Nebel den Tag.

Essen. Das Wetter wird auch in den nächsten Tagen frostig, auch Regen fällt. In Hochlagen kann in der Nacht zu Samstag erster Schnee fallen.

NRW hängt in den kommenden Tagen in einem "Tiefdrucksumpf": Temperaturen sind frostig, auch Regen fällt, in Hochlagen im Bergland kann sogar Schnee fallen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen.

Der Freitag bleibt kühl, Temperaturen steigen an Rhein und Ruhr höchstens bis auf 7 Grad Celsius, im Bergland bis zum Gefrierpunkt. "Im Laufe das Tages zieht eine Kaltfront von Nordwesten her über NRW hinweg", sagte Jana Beck vom DWD in Essen am Donnerstag. Sie bringt Sprühregen oder Regen, "aber nicht sehr viel", sagt Beck.

Wetterdienst warnt vor Bodenfrost am Samstagmorgen

In der Nacht zu Samstag nahe dann bereits die nächste Front, die erneut Niederschlag bringt. Verbunden mit möglichem Bodenfrost warnt der DWD für Samstagfrüh vor Straßenglätte.

Auch am Samstag bleibe es dann tagsüber stark bewölkt bis bedeckt, wobei sich hin und wieder auch mal die Sonne zeigen könnte. Wärmer als 6 Grad wird es kaum, im Bergland pendeln sich die Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt ein. In Höhen über 400 oder 500 Metern riesele der Niederschlag womöglich als Schnee vom Himmel. Beim DWD erwartet man aber nur "etwas" Schnee - und ob er lange liegen bleiben, war am Donnerstag noch ungewiss.

Auch am Sonntag gibt's Regen oder Schnee

Auch der Sonntag bleibe grau und in Höhenlage womöglich weiß danke ersten Schnees. An Rhein und Ruhr werden bis zu 4 Grad Celsius erwartet, im Bergland erneut Temperaturen um den Gefrierpunkt. Neuer Niederschlag breite sich aus, sagt der DWD. Auch die Nacht zu Montag sei stark bewölkt bis bedeckt. Wieder werde vereinzelt mit Schnee oder Schneeregen gerechnet, örtlich auch mit Nebel. Temperaturen sinken in der Nacht bis auf -2 Grad im Flachland, und bis auf -4 Grad in Höhenlagen ab. Auch am Montagmorgen also heißt es: Vorsicht glatte Straßen!

Beim Blick in die kommende Wochen zeichne sich, laut DWD am Donnerstag, noch kein einheitliches Bild ab. Alles sei möglich, sagt Jana Beck: Es könnte frostig bleiben oder etwas wärmer werden: "Die Wettermodell sich noch völlig uneins." (dae)

