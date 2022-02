Wetter in NRW: Regen zieht ab - Sonntag wird es sonnig

Symblbild. Am Wochenende wird es in NRW sonniges Wetter geben.

Essen. Der Dauerregen in NRW lässt zum Wochenende nach, für Sonntag wird gar Sonne vorhergesagt, auch am Samstag. Doch der nächste Regen kommt.

Nach dem Regen kommt die Sonne: Nach einem windigen und schauerhaften Freitagvormittag können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen auf Sonnenschein freuen. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sei es etwa am Samstag sonnig oder nur gering bewölkt und niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Der Freitag starte demnach allerdings mit wechselnder Bewölkung und Regen - vor allem rechtsrheinisch. Im Bergland sei auch Schnee möglich. Dazu sei es windig. In Westfalen seien starke und in Kammlagen des Rothaargebirges auch stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag lassen die Schauer laut DWD schließlich nach und es werden teils längere sonnige Phasen erwartet. Die Höchsttemperaturen erreichen fünf bis acht Grad.

Am Samstag sei es nach dem Nebel sonnig und trocken - bei maximal vier bis acht Grad. Im Hochsauerland könne leichter Dauerfrost auftreten. Auch am Sonntag sei es niederschlagsfrei. Dann sei es aber wieder wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf von Westen auch stark, so die Meteorologen. Die Temperaturen steigen leicht an. In den Nächten rechnet der DWD mit Minusgraden.

Für Montag wird dann wieder Regen vorhergesagt, teilt der DWD mit. Die Temperaturen steigen bis auf 12 Grad - zu mild also für die Jahreszeit. Im Bergland kann es wieder Sturmböen geben. Und in der Nacht zu Dienstag kann es im Bergland wieder schneien - im Rest NRWs regnen.

Wetter in NRW: Das Jahr 2021 war im Jahresschnitt zu warm

Das Jahr 2021 war in NRW im Durchschnitt zu warm - und geprägt von außergewöhnlichen Wetterereignissen: Der Starkregen im Juli führte zu der verheerenden Flutkatastrophe, die ganze Landstriche verwüstete. Von der Kölner Bucht bis zur Eifel fielen allein am 14. Juli Rekordmengen von über 100 Litern Regen pro Quadratmeter, wie der DWD am vergangenen Donnerstag in seiner Jahresbilanz mitteilte. Der höchste Tagesniederschlag wurde an der DWD-Station Wipperfürth-Gardeweg mit 162,4 Litern pro Quadratmeter gemessen.

Die Niederschlagsmenge für ganz NRW lag in diesem Jahr mit durchschnittlich 860 Litern je Quadratmeter leicht unter dem Mittel der Referenzperiode von 1961 bis 1990 (875 Liter). (red/dpa)

