Wetter in NRW: Frost - Polizei warnt vor Straßenglätte

Am Dienstag lässt sich die Sonne in NRW kaum blicken. Stattdessen bestimmen viele Wolken, Regen und stellenweise Nebel den Tag.

Essen. Das Wetter in NRW bleibt frostig. In Hochlagen wie im Sauerland kann es zum Wochenstart erneut schneien. Die Polizei warnt vor Straßenglätte.

Wetter in NRW: Am Montagmorgen warnt die Polizei vor glatten Straßen in NRW. Besonders betroffen: Die Ruhrtalbrücke und die A52 bei Düsseldorf.

Die neue Woche in NRW startet mit Blick auf das Wetter mit Wolken, Schauern und etwas Schnee im Bergland.

startet mit Blick auf das mit Wolken, Schauern und etwas Schnee im Bergland. Die Höchstwerte liegen in NRW am Montag zwischen 2 und 5 Grad. In Hochlagen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit vielen Wolken, Schauern und im Bergland mit etwas Schnee. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 2 und 5 Grad, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte.

Wetter in NRW: Temperaturen in Hochlagen um den Gefrierpunkt

In Hochlagen wie zum Beispiel Winterberg im Sauerland bleiben die Temperaturen am Montag voraussichtlich bei null, so dass die Flocken zunächst liegenbleiben. Es komme aber generell nicht viel Schnee dazu. In tieferen Lagen soll es zeitweise Regen oder Schneeregen geben.

Am Montagmorgen warnt die Polizei in NRW vor glatten Straßen. Betroffen sind nach WDR-2-Angaben die Ruhrtalbrücke und die A52 bei Düsseldorf. Nach Aussage der Autobahnpolizei Düsseldorf sollten Autofahrer bei dieser Witterung überall vorsichtig unterwegs sein. Vor allem auf Brücken oder neben bewaldeten Gebieten kann es immer wieder zu glatten Straßen kommen.

Wetter in NRW: Regen im Flach-, Schneefall im Bergland

In der Nacht zu Dienstag kühle es sich auf bis zu minus 2 Grad ab - in Hochlagen sogar auf bis zu minus 4 Grad. Gebietsweise werde es glatt wegen überfrierender Nässe oder Schnee. Der Dienstag wird den DWD-Angaben zufolge bedeckt und regnerisch. Im Bergland erwartet der Wetterdienst anfangs kräftige Schneefälle mit Verwehungen. Im Tagesverlauf soll die Schneedecke dann aber abtauen.

Wird derzeit seinem Namen gerecht: In Winterberg liegt erster Schnee, auch in der neuen Woche wird mit Schneefall gerechnet.

Auch am Mittwoch bleibt es in NRW bedeckt mit neuen Regenfällen, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Temperaturen könnten dann aber etwas steigen, auf bis zu 11 Grad Celsius tagsüber. Zudem sei auffrischender Wind zu erwarten, zum Teil mit Sturmböen. Auch in der Nacht zu Donnerstag bleibt es regnerisch, im Bergland sei wieder mit Schnee zu rechnen. (mit dpa)

