Das Wetter wird ungemütlich in Nordrhein-Westfalen: Atlantische Tiefausläufer bringen milde Luft und damit unbeständiges bis stürmisches Wetter in den Westen.

Sturm in NRW: Unwetterwarnungen für Teile des Landes

Sturm in NRW: Unwetterwarnungen für Teile des Landes

Prognose Schon am Mittag wird weiteres Sturmtief in NRW erwartet

Essen. An manchen Stellen in NRW erreichte der Sturm Geschwindigkeiten bis 135 Stundenkilometer. Nach kurzer Beruhigung soll es mittags wieder stürmen.

Aufatmen im Süden, weiter Wind im Norden: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen Menschen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag weiterhin mit starkem Sturm rechnen.

„Das Gröbste ist erstmal durch, aber Richtung Mittag gibt es nochmal ein zweites Windmaximum vor allem im Norden und Osten NRWs“, sagte Jan Kärger, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Dann sind wieder Orkanböen mit bis zu 120 km/h möglich.

„Richtung Süden NRWs ist die Wahrscheinlichkeit für orkanartige Böen geringer.“ Am Donnerstagmorgen bestand für den Norden, Osten und Süden des Bundeslands eine amtliche Unwetterwarnung für orkanartige Böen. Im Westen warnte der DWD vor schweren Sturmböen.

Sturmböen im Kreis Höxter besonders heftig

Der Sturm erreichte in der Nacht Spitzengeschwindigkeiten bis 135 Stundenkilometer. Dieser Wert wurde im Kreis Höxter gemessen. Hohe Geschwindigkeiten erreichte Sturmtief Xandra auch im Hochsauerlandkreis mit 133 km/h auf dem Kahlen Asten und im Kreis Unna mit 130 km/h. Auf dem Brocken wurden mit 156 Stundenkilometer die höchsten Windgeschwindigkeiten gemessen.

Zurzeit gebe es in Nordrhein-Westfalen zudem eine gewisse Schauer- und Gewitteraktivität. Am Vormittag sind laut DWD einzelne Gewitter mit Graupel möglich. Auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern seien nicht ausgeschlossen.

Am Nachmittag soll sich die Lage laut DWD dann im gesamten Bundesland etwas beruhigen. Doch bereits am Freitag wird der nächste Sturm erwartet. Gegen Mittag werde der Wind dann wieder auffrischen. „Wir gehen davon aus, dass es vor allem in der Nordhälfte wieder orkanartige Böen geben wird“, sagte der Meteorologe. (red/dpa)

Lesen Sie weitere Texte zu Sturm und Unwetter in NRW:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region