Wie deutsche Studentinnen die Coronakrise in Holland erleben

Nimwegen/Leiden. Louisa Möbs und Livia Manandhar studieren Psychologie in Leiden und Nimwegen. In der Corona-Krise mussten sie entscheiden: Heimat oder Ausland?

Zurück nach Hause oder die Corona-Krise im Ausland verbringen? Louisa Möbs (20) und Livia Manandhar (23), zwei deutsche Psychologie-Studentinnen in den Niederlanden, fühlen sich in diesen Wochen in ihrer vertrauten Umgebung wohler als in Deutschland. Während Livia, Studentin an der Radboud Universiteit in Nimwegen, die Kontakte mit den Mitbewohnern in ihrer WG schätzt, kehrt Louisa, Studentin an der Universiteit Leiden, nach einem kurzen Intermezzo bei ihrer Schwester in Braunschweig am Dienstag, 21. April, in die Niederlande zurück.

Was ihr Studium angeht, wirken Louisa und Livia relativ unbekümmert. Ihre Unis sind digital gut aufgestellt. Louisa berichtet: „Am 13. März kam die erste Information, dass die Uni ab sofort geschlossen ist. Am 16. März wurde darüber informiert, dass bis Ende Juli gar kein physischer Unterricht mehr an der Uni stattfinden wird, sondern erst im September wieder. Alles fand relativ schnell online statt, auch die Klausuren.“

Uni bietet Video-Meetings mit den Tutoren an

Für die 20-Jährige war der ungewohnte Modus der Prüfungen zunächst eine gewisse Hürde: „Die Statistik-Klausur mussten wir zum Beispiel online herunterladen und nach spätestens 13 Stunden wieder hochladen. Für eine Präsentation in Sozial- und Organisationspsychologie habe ich ein Video aufgenommen und verschickt. In diesem Fach hatten wir außerdem drei Tage Zeit, um zehn Fragen zu beantworten.“ Ihr Tutor bietet zurzeit einmal pro Woche ein Video-Meeting über die Plattform Kaltura an, die Studenten können dazukommen, es ist aber keine Pflicht.

Die deutsche Psychologie-Studentin Louisa Möbs ist an der Universität Leiden eingeschrieben. Foto: privat

Was Louisa überrascht hat, ist die Hektik, mit der viele ihrer Freunde schon vor Wochen abgereist sind. Sie wohnt seit Ende Februar mit drei Freunden (zwei aus Deutschland, eine aus Finnland) in einer WG zusammen. „Vorher habe ich in einem Studentenwohnheim gewohnt, da habe ich Freunde aus Dänemark, Prag, Ungarn und England“, erzählt sie. „Als es Mitte März losging mit den Grenzschließungen, etwa nach Dänemark, waren viele meiner Freunde ganz aufgewühlt. Viele bekamen Druck von ihren Eltern, nach Hause zu kommen. Es ging drunter und drüber, und auf einmal waren fast alle meine Freunde weg.“

„Durchs Reisen kann man sich anstecken“

Louisa blieb allein ihrer WG zurück. Sie findet: „Dieses ,Wenn ich nach Hause fahre, bin ich sicher“ stimmt ja nicht. Durchs Reisen kann man sich anstecken und das Virus mit nach Hause bringen. Ich weiß nicht, ob ich zu meinen Eltern gefahren wäre, wenn sie in Deutschland wohnen würden. Im Moment leben und arbeiten sie in Kuwait.“

Dann aber erfuhr Louisa von der Regelung, dass Deutsche 14 Tage in Quarantäne müssen, wenn sie nach dem 10. April aus den Niederlanden nach Deutschland einreisen. „Deswegen bin ich nach meinen Klausuren am 9. April mit dem Zug nach Braunschweig zu meiner Schwester Annika gefahren.“ Relativ schnell merkte sie aber, dass sie sich dort nicht so wohl fühlt wie zu Hause. „Das Semester läuft schließlich weiter, und in der WG meiner Schwester kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Ich muss viel lesen, Fragen beantworten und online Experimente machen. Deswegen fahre ich am Dienstag wieder nach Leiden zurück.“

Keine Sorge vor Ärger an der Grenze

Sorge, dass sie an der Grenze Ärger bekommen könnte, hat die 20-Jährige nicht. „Ich habe meinen Mietvertrag mit und eine Bescheinigung der Uni, deswegen dürfte ich eigentlich kein Problem haben. Ich freue mich auf meine Wohnung, auch wenn ich dort erst mal allein sein werde. Dort habe ich meinen eigenen Rhythmus.“ Louisas Mitbewohnerin plant, Ende der Woche aus Berlin zurückzukommen.

Für Livia Manandhar stellte sich die Frage, den Lockdown in Essen bei ihren Eltern zu verbringen, gar nicht erst. Die 23-Jährige, die im achten Semester ist, erzählt: „Ich bin die ganze Zeit in Nimwegen geblieben. Ich hatte nur noch ein anderes Fach (,Effective Sciences’), in dem ich eine Klausur geschrieben habe, ansonsten arbeite ich zu Hause an meiner Bachelorarbeit. Das ist kein Problem. Die Meetings mit meinem Supervisor sind online.“

Zwölfer-WG mit zehn Holländern

Livia wohnt in Nimwegen mit zwölf Mitstudenten – zehn Holländer und eine Rumänin – in einer WG. Sie alle sind in Holland geblieben. Mit der Situation gehen sie aber alle anders um. „Manche arbeiten schon, manche sind im ersten Semester und wieder andere sind schon weiter im Studium, so wie ich. Das bedeutet, einige müssen richtig viel zu Hause lernen, andere haben dagegen mehr freie Zeit, zum Beispiel, um Computerspiele zu spielen oder andere Dinge zu machen. Die Stimmung bei uns ist ganz gut.“

Studentin Livia Manandhar im Van Gogh Museum Amsterdam. Foto: privat

Dass sie nicht in der Bibliothek lernen kann, empfindet die 23-Jährige allerdings als Beeinträchtigung. „Man kann sich zu Hause nicht so gut konzentrieren. Bei uns im Studentenkomplex ist immer irgendwo was los, man hört Musik und wird schnell abgelenkt.“ Sie kritisiert außerdem, dass die WG-Bewohner sich nicht gemeinsam auf dem Balkon aufhalten dürfen. „Vor drei Wochen kam sogar die Polizei vorbei und hat uns das verboten. Es ist nur zu zweit erlaubt.“

Vater hat am 3. Mai Geburtstag

Vorerst wird Livia auch weiterhin in Nimwegen bleibe. Allerdings hat am 3. Mai ihr Vater Geburtstag. „Da würde ich eigentlich schon gern nach Essen fahren. Wegen der geltenden Quarantäne-Regelung muss ich mich vorher noch mal erkundigen. Dann entscheide ich, ob ich fahre.“