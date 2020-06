Wo man an Pfingsten frische Brötchen beim Bäcker bekommt

Die meisten Bäckereien bleiben am Pfingstmontag geschlossen. Wer trotzdem nicht auf Brötchen verzichten will, kauft sie am besten am Sonntag.

Niederrhein. Welcher Bäcker am Niederrhein hat Pfingstsonntag geöffnet und welcher am Pfingstmontag? Wir bieten einen Überblick für die Feiertage.

Frische Brötchen gehören für viele Menschen – trotz Feiertag – zu einem guten Frühstück dazu. Wir bieten einen Überblick über die Pfingstsonntags- und Pfingstmontags-Öffnungszeiten einiger Bäckereien in ausgewählten Städten am Niederrhein (ohne Anspruch auf Vollständigkeit angesichts der Fülle der Bäckereien).

Pfingstmontag haben die meisten Bäckereien wegen des Ladenöffnungsgesetzes NRW geschlossen. Denn: "Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht" dürfen laut Gesetz an Sonn- und Feiertagen öffnen, das gilt jedoch nicht "für die Abgabe von Waren am Ostermontag, am Pfingstmontag und am zweiten Weihnachtstag". Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel für Café-Betriebe. Die dürfen auch am Pfingstmontag öffnen. (red)

Bäckerei Bergmann

Die Bäckerei Bergmann in Rheinberg (Xantener Straße 47) hat an beiden Feiertagenagen geschlossen.

Bäcker Büsch

Die Geschäfte der Bäckerei Büsch öffnen am Pfingstsonntag die Filialen, die ohnehin sonntags geöffnet sind. Am Montag bleiben alle Bäckereien zu.

Am Niederrhein haben sonntags folgende Filialen geöffnet:

Moers (Homberger Straße 45)

Moers-Asberg (Römerstraße 428/im Edeka)

Kamp-Lintfort (Moerser Straße 305, Bgm-Schmelzing-Straße 85, Krummensteg 135)

Rheinberg (Bahnhofstraße 61/im Edeka Kusenberg)

Rheinberg-Borth (Borther Straße 205/im Edeka Interbieten)

Rheinberg-Orsoy (Rheinberger Straße 364/im Edeka Daniels)

Neukirchen-Vluyn (Niederrheinallee 347/im Edeka Raber-Rheingans)

Neukirchen-Vluyn (Mozartstraße 9/im Edeka Rabe)

Rheurdt (Hochend 6/im Netto-Mark)

Kleve (Ludwig-Jahn-Straße 7-15/im Edeka Brüggemeier)

Goch (Waterkuhlstraße 77/im Elli Markt Klein)

Goch (Daimlerstraße 15/im Edeka Flintrop)

Bäcker Döbbe

Die Bäckerei-Kette Döbbe hat viele Filialen. Die reichen vom Niederrhein übers Ruhrgebiet bis nach Heiligenhaus. Die Döbbe-Bäckereien sind Pfingstmontag alles geschlossen.

Am Niederrhein gibt es die Filiale an der Homberger Straße 1 in Moers. Hier bekommt man Pfingstsonntag frische Brötchen.

Bäckerei-Konditorei Haala-Fortriede

Die Bäckerei-Konditorei Haala-Fortriede öffnet die folgenden beiden Filialen am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag:

Römerstraße 404 und Scherpenberger Straße 4 in Moers

Die Filialen an der Werrastraße und an der Ziegelstraße in Moers bleiben an beiden Tagen zu.

Die Bäckerei Hoenen

Die Bäckerei Hoenen hat mehrere Filialen in den Kreisen Kleve und Wesel. Am Pfingstsonntag haben alle geöffnet.

Am Pfingstmontag dagegen bleiben alle Bäckereien geschlossen.

Bäckerei Hosselmann

Die Bäckerei Hosselmann, im Rewe in Rheinberg (Moerser Straße 290) folgt den Öffnungszeiten des Supermarkts. Heißt, sie hat an beiden Feiertagen geschlossen.

Bäckerei Kamps

Kamps hat 450 Filialen, die fast alle von einzelnen Franchise-Nehmern geführt werden. Denen ist es vorbehalten, ob sie ihre Filiale öffnen oder nicht. Generell seien die Filialen, die sonntags üblicherweise geöffnet sind, auch am Pfingstsonntag auf. Am Pfingstmontag sind die meisten Geschäfte dann aber zu; bis auf Bäckereien in Bahnhöfen oder Flughäfen, für die eine Sonderregel gilt, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Für konkrete Öffnungszeiten nutzt man am besten die Filialsuche im Netz: https://kamps.de/unternehmen/baeckereibackstuben-suche

Bäckerei Karl

Die Bäckerei Karl hat mehr als 60 Filialen und viele davon am Niederrhein: Alle Geschäfte, die generell am Sonntag geöffnet haben, werden auch Pfingstsonntag öffnen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Filialen die am Pfingstsonntag öffnen sind unter anderem in Moers, Rheinberg, Sonsbeck, Uedem, Kleve und Emmerich. Die komplette Übersicht finden Sie hier. Am Pfingstmontag bleiben alle Bäckereien geschlossen.

Landbäckerei Baerler Mühle

Diese Geschäfte der Landbäckerei Baerler Mühle am Niederrhein sind am Pfingstsonntag geöffnet:

Kretzmanns Backhaus (abweichender Filialname), Moers (Hombergerstraße 206)

Moers (Bismarckstraße 51 a)

Rheinberg (Römerstraße 32)

Am Montag bleiben alle Filialen geschlossen.

Bäckerei Löhle

Die Bäckerei Löhle in Rheinberg (Rheinstraße 27) hat an beiden Feiertagen geschlossen.

Die Schollin-Bäckereien

Die Schollin-Bäckereien sind am Pfingstsonntag geöffnet.

Ausnahmen: Nur die drei Filialen in den Stewes-Märkten sowie die Filiale im Edeka Kirsch in Duisburg-Walsum haben an beiden Tagen geschlossen.

Am Pfingstmontag bleiben alle Geschäfte geschlossen. Es gibt Schollin-Bäckereien unter anderem in

Alpen (Rathausstraße 3)

Moers-Utfort (Kampstraße 2)

Rheinberg (Bahnhofstraße 35)

Rheinberg-Budberg (Rheinberger Straße 79)

Dinslaken (Friedrich-Ebert-Straße 55/im Penny-Markt, Neustraße 10, Hedwigstraße 2-4, Sterkrader Straße. 256, D-Hiesfeld, Kurt-Schumacherstraße 144/im Edeka, Dorfstraße 6, Voerder Straße 198, Dr. Otto Seidel Straße 38, Augustastraße 157, Eppinghovener Straße 16)

Hünxe (Danziger Platz 5, Dorstener Straße 29)

Voerde (Bahnhofstraße 143, Dinslakenerstraße 198, Alte Hünxer Straße 58, Poststraße 72 in V-Friedrichsfeld)

Wesel (Wittenberger Straße 2, Kraftstraße 15)

Biobäckerei Schomaker

Die Biobäckerei Schomaker öffnet zwei Filialen am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag:

Neukirchen-Vluyn (Wesertraße 11)

Rheurdt (Rathausstraße 21)

Die Bäckerei Tebart

Die meisten Bäckereien von Tebart sind am Pfingstsonntag geöffnet.

Ausnahmen sind diese Filialen:

Rheinberg (Gelder Straße 24)

Sonsbeck (Alpener Straße 13/im Lidl-Markt)

Die anderen Filialen in

Sonsbeck (Hochstraße 126)

Alpen (Burgstraße 26)

Geldern (Issumer Straße 34)

Geldern-Kapellen (Kapellener Markt 9)

Geldern-Veert (Grunewaldstraße 52)

Alpen-Menzelen (Ringstraße 72)

Issum-Sevelen (Kirchplatz 5)

Xanten (Kleiner Markt)

Am Pfingstmontag bleiben alle Geschäfte zu.

Bäckerei Reffeling

Die Bäckerei Reffeling hat sieben Filialen am Niederrhein, vier in Goch und jeweils eine in Kleve, Kalkar und Weeze. Wie man uns mitteilte, sind alle Bäckereien am Pfingstsonntag und auch am Montag zu verschiedenen Öffnungszeiten geöffnet. Die Filialen im Überblick: