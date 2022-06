„Regionale Kompetenz ist unsere Stärke“

Jobs in der Region für Menschen aus der Region: jobmarkt-nrw.de, das innovative Jobportal der FUNKE Tageszeitungen in NRW.

Dr. Thomas Pieta ist bei der FUNKE Mediengruppe Key Account HR, also Branchenspezialist für den Stellenmarkt (= Human Ressources). Wir sprachen mit ihm über das neue regionale Jobportal www.jobmarkt-nrw.de.

Lieber Dr. Pieta, die Rekrutierung von Personal fällt Unternehmen heute schwerer denn je. Woran liegt das eigentlich?

Da spielen zwei Komponenten eine Rolle. Ein Faktor ist der demographische Wandel, den unsere Gesellschaft seit Jahren und Jahrzehnten durchlebt: Die Boomer-Jahre sind vorbei. Der andere ist eine gewisse Akademisierung des Marktes. Viele junge Menschen nehmen heute ein Bachelor- oder Masterstudium auf. Das macht sich dann im Bereich der Ausbildungsberufe bemerkbar. Dort können viele Stellen nicht mehr besetzt werden. Der so genannte „war for talents“, das Ringen um geeignete Kräfte, wird immer ausgeprägter.

Gilt das für alle Unternehmen gleichermaßen?

Wir beobachten eine Diskrepanz zwischen großen Unternehmen, die sehr viel Budget in Personalmarketing stecken, und dem Mittelstand – dem Unternehmen um die Ecke, mit klassischerweise 15 bis 20 Mitarbeitenden. Das kann bei solchen Investitionen kaum mitgehen und hat entsprechende Schwierigkeiten in der Wahrnehmung.

Nun gibt es Jobportale fast wie Sand am Meer. Was ist denn das Besondere an jobmarkt-nrw.de?

jobmarkt-nrw.de ist ein Portal der Tageszeitungsmarken WAZ, NRZ, WP, und WR, unter dem Schirm der in der Region bekannten Medienmarken. Hier kann der Mittelstand einen gleichwertigen Fokus, eine vergleichbare Aufmerksamkeit gegenüber großen Unternehmen erreichen. Hinzu kommt, dass wir als großes Medienhaus seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll mit den Unternehmen in unserer Region zusammenarbeiten. Wir sorgen dafür, dass sie wahrgenommen und sichtbar werden. Viele Menschen leben bewusst und gern in ihrer Region. Sie möchten in ihrer Heimat tätig sein und dort den passenden Job finden. Deshalb liegt unser Fokus im Regionalen und im Lokalen. Wir führen dort Anbieter und Interessierte zusammen.

Das heißt: Die Tageszeitungen der FUNKE Mediengruppe stehen seit langem für regionale Kompetenz – und diese regionale Kompetenz überträgt sich auf Ihr regionales Jobportal?

Absolut. Wir kennen die bekannten großen Portale wie Stepstone oder Indeed, die eine nationale Tragweite und Resonanz haben. Das führt aber auch dazu, dass viele heimische Unternehmen den Schritt dorthin nicht wagen. Sie möchten ein regionales Portal, um ihre Stärken aus zuspielen. Über uns findet ihr Marketing gezielt in der Region statt.

Nun hat die FUNKE Mediengruppe ja schon andere Jobportale gepflegt. Was ist an jobmarkt-nrw.de neu – und besser?

Wir setzen einen starken Fokus auf die Zusammenarbeit mit den Tageszeitungen. Die Reichweite, die Präsenz, die Bekanntheit unserer Medien überträgt sich unmittelbar auf den Erfolg unserer Stellenkunden. Der Endpunkt im Prozess des Recruitings ist ja der Erfolg in einem Bewerbungsgespräch. Dazu setzen wir unterschiedliche, neuartige Technologien.

Beispiele?

Wir nutzen Abfragen aus verschiedenen Datenbanken. Wir bieten strategische Bedarfsermittlung an. Denken Sie zum Beispiel auch an den passiven Markt. Damit gemeint sind Menschen – so genannte latent wechselwillige Personen – die nicht aktiv auf Jobsuche sind, aber offen für spannende Angebote.

Die warten also nur auf den entsprechenden Impuls. Vielleicht wissen Sie noch nicht einmal, dass sie darauf warten…?

Richtig. Da spielt eine Synergie der verschiedenen Mediengattungen eine wichtige Rolle. Sei es Hörfunk, seien es die Tageszeitungen. Die Anzeigenblätter. Die Social Media-Plattformen. Die Digital-Plattformen. All das sind Möglichkeiten, die wir als großes Medienhaus haben, um gezielt und strukturiert an die Menschen heranzukommen.

Kann ich als Stellenkunde davon ausgehen, dass ich bei dem neuen Angebot genau die Bewerberinnen und Bewerber finde, die zu meinem Unternehmen passen?

Die zu Ihrem Unternehmen passen, ja – und die vor allem auch die regionale Treue mitbringen.

Wie fügt sich das neue Jobportal ins Gesamt-Portfolio der FUNKE Mediengruppe im Bereich HR ein?

Es ergänzt die klassischen Medienbausteine und schafft Synergien – mit der Möglichkeit, auch im digitalen Umfeld Stellenanzeigen zu platzieren. Diesem Wunsch, der schon oft an uns herangetragen wurde, kommen wir gerne nach.

Dr. Thomas Pieta: Ihr direkter Kontakt bei allen Themen rund um Stelle und Recruiting. Foto: FUNKE Mediengruppe

Können Sie etwas zum Bezahlmodell sagen?

Wir bieten neben klassischen Varianten auch eine Flatrate an. Also die Möglichkeit, im Lauf eines Jahres alle Stellen zu platzieren, die ein Unternehmen besetzen möchte. Ohne Beschränkung.

Das ist so etwas wie ein USP von jobmarkt-nrw.de, oder?

Bei vielen anderen Anbietern wird eine einzige Position für eine gewisse Laufzeit geschaltet. Diese wird dann abgerechnet, meist nach 30 Tagen, manchmal auch länger. Das heißt aber: Ein Unternehmen muss im Vorfeld einkalkulieren, wie viele Stellen es im Lauf eines Kalenderjahres besetzen möchte.

Das fällt vielen schwer, weil es Unwägbarkeiten gibt. Mit der Möglichkeit einer Flatrate bieten wir maximale Flexibilität ohne jedes Risiko für die Auftraggeberin oder den Auftraggeber.

Würden Sie Ihren Kunden empfehlen, auch klassische Medien-Bausteine wie Print-Anzeigen zu buchen?

Print ist weiterhin ein Medium, mit dem man in bestimmten Zielgruppen eine große Präsenz und Glaubwürdigkeit erreicht. Nehmen wir die Tageszeitungsmarken. Sie haben eine Leserschaft, die in eine gewisse Richtung hineinlenkt. Dort kann man zum Beispiel sehr gut Fach- und Führungskräfte erreichen. Da sind wir wieder beim „passiven Markt“ – Menschen, die sich vielleicht gar nicht aktiv um einen Wechsel bemühen, die aber über das redaktionelle Umfeld mit Inhalten, mit Nachrichten, die sie interessieren, in diesem Kontext interessante Stellenangebote finden. Das ist ein echter Mehrwertfaktor.

Was sollten Unternehmen beim Formulieren ihres Job-Angebots beachten?

Ansprache, Stellen-Titel, Inhaltskomponenten sind heute sehr wichtig, damit man Missverständnisse vermeidet. Dazu bieten wir Hilfestellung an, weil das viele Unternehmen kaum noch durchleuchten können. Im Digitalen geht es dabei auch um Themen der Suchmaschinen-Optimierung – SEO. Wie werden Schlagwörter gesetzt? Wonach suchen Userinnen und User? Oder: Wie sieht der optimale Aufbau aus?

Gibt es Branchen, die bei Ihnen besonders stark vertreten sind?

Wir haben im Grunde die Klaviatur aller relevanten Bereiche. Von Behörden über mittelständische Betriebe bis hin zum Großunternehmen. Das betrifft auch die Berufsbilder: Köchinnen und Köche, Pflegekräfte, Ingenieurinnen und Ingenieure, um nur einige zu nennen – das wird über alle Berufsgruppen hinweg dargestellt.

Gibt es auf jobmarkt-nrw.de auch Angebote zu Ausbildungsstellen und Mini-Jobs?

Das ist spannend, ja. Ausbildung ist heute ein sehr sportliches Thema, um Nachwuchs aufzubauen. Bekannt ist vielleicht unser „Zeig Dich!“-Magazin, das wir an etwa 1000 Schulen der Region verteilen. Aber das Thema Azubi-Rekrutierung wollen wir auch in den Blick unseres digitalen Jobportals rücken. Um gezielt junge Menschen zu erreichen, mit einer attraktiven Unternehmens-Darstellung. Denn auch das Arbeitgeber Profil ist in unserem Angebot inkludiert. In der Zeit des „war for talents“ geht es entscheidend um Fragen wie: Was bietet das Unternehmen an Benefits? An Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten? Da haben Einsteigerinnen und Einsteiger sicher einen anderen Blick auf Unternehmen als Menschen mit Berufserfahrung.

Dr. Pieta, wenn sie nochmals ganz kompakt die Merkmale von jobmarkt-nrw.de zusammenfassen – was fällt Ihnen spontan ein?

Der entscheidende Faktor ist die Regionalität unter der Schirmherrschaft der etablierten und glaubwürdigen Tageszeitungsmarken. Mit der Unterstützung weitergehender Technologien wie Bedarfsanalyse oder optimierter Social Media-Ansprache. Mit der crossmedialen und abgestimmten Mediapower aus Digital, Print und Hörfunk. All das sind unsere Stärken, die wir eins zu eins auf unsere Kundinnen und Kunden übertragen können.

Herr Dr. Pieta, danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!