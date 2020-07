Alte Lok und neuer Turm: Reise-News vom Bodensee bis Brüssel

Essen. Das Bodensee-Ticket gilt jetzt auch für Fahrten ins Appenzellerland. Und im DB Museum Koblenz gibt's eine neue E-Lok-Attraktion.

Mit dem Bodensee Ticket erreichen Urlauber jetzt auch das Appenzellerland in der Schweiz. Das Ticket für Busse, Bahnen und Fähren gilt für Fahrten zum Beispiel nach Appenzell und Urnäsch sowie zur Schwägalp, wo sich die Säntisbergbahn-Talstation befindet, teilte der Anbieter mit. Für Abstecher ins Appenzellerland müssen Reisende ein Dreizonen-Ticket kaufen, das den Geltungsbereich des Bodensee Tickets komplett abdeckt. Es kostet 37 Euro für einen Tag und 57 Euro für drei Tage. Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen die Hälfte, es gibt auch Kleingruppentarife. (www.bodensee-ticket.com)

DB Museum Koblenz mit neuer E-Lok-Attraktion

Die Außenstelle Koblenz des DB Museums ist nach einer Corona-Pause jetzt samstags wieder geöffnet, bis Mitte August auch dienstags. Foto: dpa

Nach rund vier Monaten Corona-Pause öffnet das DB Museum in Koblenz wieder für Besucher. Als neue Attraktion ist dabei die Elektrolokomotive E 04 20 aus den 1930er Jahren zu sehen. Sie war zuletzt in Frankfurt/Main ausgestellt worden. Im Mai wurde sie nach Koblenz transportiert, wo sie zuletzt vor 18 Jahren präsentiert wurde. Wie die Deutsche Bahn Stiftung mitteilt, ist das Museum immer samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sowie bis zum 11. August zusätzlich dienstags zu den gleichen Zeiten. Das Museum in Koblenz ist eine Außenstelle des DB Museums in Nürnberg. (www.dbmuseum.de)

Neues Museum in Brüssel: „Bibliothek der Herzöge von Burgund“

Original-Manuskripte aus dem späten 14. und dem 15. Jahrhundert versammelt ein neues Museum in Brüssel. Es heißt „Bibliothek der Herzöge von Burgund“ und soll am 18. September eröffnet werden, teilte Tourismus Flandern-Brüssel mit. Getragen wird das Museum von der Königlichen Bibliothek Belgiens. Die Manuskripte stammen aus einer Zeit vor rund 600 Jahren, als Brüssel den Herzögen von Burgund gehörte, und sind wichtige Zeugen von Literatur, Recht, Religion und Wissenschaft in jener Epoche. (www.kbr.be/en/museum)

Berg-Themenpark in Tennessee um Aussichtsturm erweitert

Im Berg-Themenpark Anakeesta in Gatlinburg im US-Staat Tennessee ist ein neuer Aussichtsturm eröffnet worden. Foto: dpa

Auch mitten in der Corona-Krise werden in den USA neue Attraktionen eröffnet. In Gatlinburg im Osten des Südstaates Tennessee ist jetzt der Aussichtsturm Anavista seiner Bestimmung übergeben worden. Wie Tennessee Tourism mitteilt, ermöglicht er einen „spektakulären Blick“ auf den Great-Smokey-Mountains-Nationalpark in der Nachbarschaft. Der Turm gehört zum Berg-Themenpark Anakeesta, der auch Baumwipfelpfade und Ziplines bietet. Urlauber aus Europa müssen mit einem Besuch allerdings noch warten, da in den USA seit März wegen der Corona-Pandemie ein Einreisestopp gilt. (www.anakeesta.com) (dpa)