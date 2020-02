Auf Sulawesi räumt Spiderman den Strand auf

Jakarta. Die Strände indonesischer Inseln können traumhaft schön sein - doch auch Müllberge prägen inzwischen das Landschaftsbild. Ein Einheimischer geht das Problem jetzt an und setzt dabei auf ein extravagantes Outfit.

Auf der indonesischen Insel Sulawesi hat sich ein einheimischer "Spiderman" der Rettung seiner Umwelt verschrieben.

Rudi Hartono sammelt bereits seit Jahren täglich Müll von den Stränden seiner Küstengemeinde. Seit er dabei das Kostüm des Marvel-Superhelden trägt, erregt seine Saubermachaktion größere Aufmerksamkeit.

Neffen beeindrucken wollen

Die ungewöhnliche Kleidung zog Hartono sich dafür 2018 das erste Mal an. "Andere Menschen fingen an, mitzumachen und sogar die örtliche Regierung begann, ihren Aufräum-Job zu erledigen", sagte der 36-Jährige. Ursprünglich habe er das Kostüm gekauft, um seinen Neffen zu beeindrucken, erzählte er weiter, aber der habe Angst bekommen. "Also entschied ich, es zu tragen, während ich den Müll an den Stränden aufsammele."

Die meisten Menschen befürworteten seine Aktion, nur wenige warfen ihm vor, sich wichtigmachen zu wollen. Müll an den Küsten Indonesiens ist ein ernstes Problem. Die Weltbank schätzt, dass rund 20 Prozent des Plastikabfalls in dem südostasiatischen Inselstaat in dessen Flüssen und Küstengewässern landet. (dpa)