Baggerstadt: Neue Aussichtsplattform in Ferropolis

Die letzten Arbeiten an der neuen Aussichtsplattform und dem dazugehörigen gläsernen Fahrstuhl laufen in der Baggerstadt Ferropolis. Die Plattform auf dem Dach des Maschinenhauses des Absetzers mit dem Namen Medusa soll am 6. Mai offiziell eröffnet werden. Die Sanierung und der Umbau kosteten den Angaben nach über 1,2 Millionen Euro. In der Veranstaltungsarena Ferropolis - auch Stadt aus Eisen genannt - dienen seit der Weltausstellung Expo 2000 drei ausgediente Tagebaubagger und zwei Absetzer als Kulisse für Konzerte.

Foto: Jan Woitas/dpa