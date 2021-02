Bahn erstattet Fahrkarten kostenlos

Wegen starken Schneefalls kann es am Wochenende in Norddeutschland zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen.

Berlin In Norddeutschland wird es am Wochenende winterlich kalt, auch heftiger Schneefall ist angekündigt. Die Bahn hält Verspätungen und Zugausfälle für möglich - und zeigt sich kulant.

Geplante Bahnreisen am Wochenende lassen sich aufgrund des erwarteten Wintereinbruchs in Norddeutschland kostenlos vorziehen, verschieben oder absagen. Fahrkarten im Fernverkehr für Samstag oder Sonntag (6. und 7. Februar) lassen sich bereits am heutigen Freitag nutzen.

Diese Regelung gilt bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel. Ebenso möglich sind kostenfreie Stornierungen, informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite . Das Erstattungsformular gibt es online.

Sitzplatzreservierungen könnten ebenfalls kostenlos umgetauscht werden, so die Bahn weiter. Die Menschen in Norddeutschland müssen sich am Wochenende auf harsche Bedingungen einstellen. Kalte Polarluft wird voraussichtlich für niedrige Temperaturen und winterliche Bedingungen sorgen. Vor allem in einem breiten Streifen von Niedersachsen und dem Münsterland bis nach Brandenburg und Sachsen kann es teils unwetterartig schneien.

Aufgrund des angekündigten starken Schneefalls könne es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, so die Bahn.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-315580/2