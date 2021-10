Die Veste Coburg gehört zu den am besten erhaltenen Burgen in Deutschland.

Kulinarik Coburg: Von Bratwürsten, Backwaren und Bier in Oberfranken

Coburg. Beim kulinarischen Rundgang im oberfränkischen Coburg verkosten die Besucher Coburger Bratwürste, probieren Rutscher und lernen.

Heinrich Roth brät seit mehr als 40 Jahre Würste. Er steht damit in einer Tradition, die in Coburg um 1560 begonnen haben soll. Damals tauchten die Coburger Bratwürste angeblich zum ersten Mal auf dem Speiseplan eines Hospitals auf.

Seitdem dreht sich in der oberfränkischen Stadt vieles um die Wurst. Die Coburger Würste unterscheiden sich in Form, Inhalt und Garung von den dünnen Nürnberger Rostbratwürstchen und den Rostern im benachbarten Thüringen. Selbst das exakte Längenmaß ist den Coburgern nicht wurscht. Auf dem Rathausdach steht das Bratwurstmännle. In seiner rechten Hand hält es den Marschallstab, der als offizielles Längenmaß der Coburger Bratwurst gilt. Das ist freilich eine Legende. Die Statue stellt den Heiligen Mauritius dar, Coburgs Stadtpatron.

Grill ab neun Uhr morgens an

Heinrich Roth, 80 Jahre alt, brät die Coburger Bratwürste in seiner Bude auf dem Marktplatz. Rund zehn Minuten garen die 31 Zentimeter langen Würste über den lodernden Flammen. "Ausschließlich getrocknete Kiefernzapfen werden verfeuert, sie sind wichtig für den besonderen Geschmack", erklärt Roth. Holzkohle? Niemals! Und ein Gasgrill? Das ist bei den Coburgern erst recht undenkbar.

Morgens um neun Uhr wird der Grill für frühe Wurstesser angefeuert, mittags ab zwölf Uhr herrscht Hochbetrieb an der Bude. Ein scharfer Messerschnitt, senkrecht in die Semmel - und die Coburger hat ihre Serviette. Hinein mit der Wurst. "Die Semmel ist das Griffstück der Wurst, das soll Martin Luther gesagt haben", sagt Roth. Dokumentiert ist diese Aussage freilich nicht. Luther lebte allerdings ab dem April 1530 fast sechs Monate auf der Veste Coburg, heute eine der größten und besterhaltenen Burganlagen in Deutschland.

Diese Knödel rutschen direkt in den Magen

Coburg liegt auf halbem Weg zwischen Erfurt und Nürnberg. In der Residenzstadt entdecken genussfreudige Reisende noch weitere lokale Spezialitäten. "Unseren Rutscher müssen Sie probieren", sagt Stadtführer Dietmar Apel beim Rundgang durch die idyllische Altstadt.

Rutscher sind die Coburger Variante der Klöße aus dem benachbarten Thüringen, bestehen aber aus einem etwas höheren Anteil an gekochten Kartoffeln. Sie zerlaufen auf dem Teller. Ohne jegliches Kauen rutschen sie in Richtung Magen. Daher der Name: Coburger Rutscher.

In Traditionsgasthäusern wie dem seit 1508 bestehenden Restaurant Goldenes Kreuz werden die Rutscher mit Sauerbraten, Scheufele, Ente und selbstverständlich auch zur Coburger Bratwurst aufgetischt.

Würzig-Süßes zum Knuspern oder Schlürfen

Als Nachspeise etwas Süßes gefällig? Das haben sie in Coburg selbstverständlich auch: Schmätzchen. Wer jetzt an zärtliche Wangenküsse denkt, ist allerdings auf der falschen Fährte.

"Unsere Schmätzchen sind enge Verwandte der Gewürzplätzchen, die bereits im Mittelalter in Klosterküchen bekannt waren und von Apotheken als Heilspeise angeboten wurden", erklärt Peter Feyler , Feinbäcker und Lebküchner. Feylers Urgroßvater Wilhelm entwickelte 1892 die geheim gehaltene Rezeptur des Honiggebäcks, das schon bald über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt wurde.

Würzig-süßer Geschmack und hergestellt nach geheimer Rezeptur: Das trifft auch auf den Coburger Hoflikör zu. "Aus 27 Kräutern wird der Likör angesetzt, mehr darf ich nicht verraten", erklärt Apotheker Gernot Priesner seinen neugierigen Besuchern. Der 53-Jährige führt die Hof-Apotheke von 1543 in der fünften Generation.

Übrigens: Wer nach Bratwürsten, Rutschern und Schmätzchen auf den Durst gekommen ist, der kann im Coburger Land aus mehr als 1000 Bieren von 202 Brauereien wählen. (dpa)

