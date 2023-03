Saisonstart: Die Freizeitparks öffnen wieder

Das Phantasialand startet am 1. April in die Saison.

Berlin. Achterbahnen, Fantasiewelten und Shows: Die Freizeitparks öffnen wieder ihre Tore. Neuheiten und Veränderungen zum Saisonstart 2023.

Achterbahnfans und abenteuerlustige Familien aufgepasst, viele Freizeitparks läuten am Wochenende (25./26. März) die Sommersaison ein - mit Neuheiten, aber oft auch höheren Preisen als im Vorjahr. Ein Überblick zu einigen der größten Parks:

Europa-Park: Der größte deutsche Freizeitpark erweitert seine (ganzjährig geöffnete) Wasserwelt Rulantica um die - nach eigenen Angaben - größte Rennrutsche Europas. Auf acht Röhren können Besucher ab zehn Jahren auf Matten um die Wette rutschen. Zudem können Erwachsene in einem neuen Ruhebereich entspannen.

Auch das Programm im Park, der am 25. März in die Sommersaison startet, wurde ausgeweitet: Es gibt unter anderem zwei weitere Filme in den Kinos, die neue Eisshow „Surpr’Ice presents GalaXia“ und eine neue VR-Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“.

Die seit langem geplante neue Achterbahn im Europa-Park soll erst zum Beginn der Saison 2024 starten. Parallel dazu baut der Freizeitpark den neuen Länderbereich „Kroatien“ auf.

Der Europa-Park liegt in Rust zwischen Freiburg und Offenburg, nahe der Autobahn A5.

Im Europa-Park wurde die Wasserwelt Rulantica um eine große Rennrutsche erweitet. Foto: Hans-Joerg Haas/Europa-Park/dpa-tmn

Hansa-Park: In Deutschlands einzigem Erlebnispark am Meer gibt's für kleine Besucher etwas Neues: Das Karussell Carrousel Baltique steht im Themenbereich Hanse in Europa, der laut den Betreibern in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden soll.

Der Hansa-Park liegt nördlich von Lübeck zwischen der Autobahn A1 und der Ostsee. Er startet am 6. April in die Saison.

Heide Park: Bei Achterbahn-Liebhabern gilt der Heide Park in Deutschland als erste Anlaufstelle. Worauf sie erstmal verzichten müssen, sind aber Fahrten in der Hänge-Loopingbahn Limit. Sie bekommt laut Betreibern eine Streckenkorrektur, heißt zukünftig Toxic Garden und wird thematisch an den Themenbereich Transsilvanien angepasst. Wann genau die Bahn wieder fährt, steht noch nicht fest.

Das Programm im Heide Park wird durch zwei neue Shows erweitert: Bei „Time“ geht es um eine Reise durch die Zeit und bei „Smile - It's magic“ wird mit Witz gezaubert.

Der Heide Park Soltau liegt zwischen Hamburg, Hannover und Bremen und ist über die Autobahn A7 erreichbar. Saisonstart ist am 25. März.

Holiday Park: In dem Park in der Pfalz wartet ein neuer Wasserspielplatz mit Rutschen und interaktiven Spielelementen - thematisiert nach der Kinderserie „Super Wings“. Auch hier startet die Saison an diesem Wochenende.

Der Park liegt bei Mannheim und Ludwigshafen und ist über die Autobahn A65 und die Bundesstraße B9 zu erreichen.

So sieht der neue Wasserspielplatz im Holiday-Park aus. Foto: Holiday-Park/dpa-tmn

Legoland: Im Legoland öffnet die Themenwelt Lego Mythica mit einer Achterbahn und einen Spielplatz mit Fantasiewesen aus Legosteinen. Die neue Themenwelt ist laut den Betreibern die bisher größte Erweiterung des Legoland-Parks.

Mit dieser Erweiterung und der Inflation begründen sie die Preiserhöhung um zehn Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr: Vor Ort gekaufte Tagestickets kosten in der neuen Saison für Erwachsene 64 und für Kinder 58 Euro. Wer sparen will, kauft die Tickets vorher online - dann kosten sie ab 39 Euro pro Person.

Mit der Erhöhung ist das Legoland nicht allein: Die Eintrittspreise wurden in allen aufgelisteten Freizeitparks angehoben.

Legoland Deutschland liegt bei Günzburg in Bayern an der Autobahn A8. Saisonstart ist an diesem Wochenende (25. März).

Im Legoland bei Günzburg eröffnet zum Saisonstart die neue Themenwelt Lego Mythica samt Achterbahn mit Korkenzieher-Element. Foto: Fabian Stoffers/Legoland Deutschland Resort/dpa-tmn

Movie Park: Wer auf Hollywood-Filme steht, ist hier richtig - und kann sich auf eine Erweiterung des Show-Programms freuen. So kündigt der Movie Park etwa die neue Stunt-Show „Operation Red Carpet“ an. Auf den Straßen des Parks ist außerdem eine neue Figur unterwegs: eine laufende Filmklappe. Na dann: Klappe und Action!

Der Movie Park liegt bei Bottrop an der Autobahn A31 und öffnet bereits am Freitag (24. März) seine Tore.

Wer auf Hollywood steht, ist im Movie-Park richtig. Foto: Movie-Park/dpa-tmn

Phantasialand: In der Themenwelt Afrika gibt es eine neue Erlebnistour mit wackligen Hängebrücken, Felsen und Schluchten. Der Park startet am 1. April in die Saison.

Das Phantasialand liegt in Brühl bei Köln direkt an der Autobahn A553.

Das Phantasialand startet am 1. April in die Saison. Foto: Frank Reinhold/Phantasialand/dpa-tmn

