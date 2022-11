Königsweg: Erste Blicke vom Kreidefelsen auf Rügen

Bauarbeiter arbeiten an der zukünftigen Besucherbrücke Königsweg vor der geschlossenen Aussichtsplattform Königsstuhl an der Kreideküste der Insel Rügen. Der neue sogenannte Königsweg soll im Frühjahr 2023 eröffnen. Die an einem Mast hängende Konstruktion soll über dem Felsen schweben und ihn so vor Erosion schützen. Der bisherige Aussichtspunkt auf dem Felsen war Ende September nach einem feierlichen Finale abgesperrt worden, um das Areal vor Erosion zu schützen. Zum Königsstuhl kommen nach früheren Angaben des Nationalpark-Zentrums jährlich normalerweise ungefähr 300 000 Besucher. Die erste bekannte Erwähnung des Königsstuhls stamme von 1584. Etwa im späten 17. bis 18. Jahrhundert habe der Tourismus hier bereits eingesetzt.

Foto: Stefan Sauer/dpa