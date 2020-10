Erzgebirge bekommt Mountainbike-Strecke

Dorfchemnitz. Das Erzgebirge ist bei Wintersportlern beliebt. Nun schickt sich die Region an, auch bei Mountainbikern stärker zu punkten.

Berge sind ungeübten Radfahrern ein Graus, doch bei Mountainbikern lassen sie den Puls steigen. Das haben auch die Touristiker im Erzgebirge erkannt und setzen verstärkt auf Mountainbiking.

Seit einigen Jahren lockt der "Stoneman Miriquidi" Radfahrer auf gut 160 Kilometern beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze durch die Berge. Nun kommt eine weitere Strecke hinzu: Die sogenannte Blockline bietet auf 140 Kilometern eine Rundtour zwischen Seiffen und Altenberg. Zur Voreröffnung am Montag (12. Oktober) wurde in Dorfchemnitz (Kreis Mittelsachsen) auf der Strecke angeradelt: Nun kann sie schon in den Herbstferien getestet werden.

Freistaat Sachsen will Ganzjahresziel werden

Das Tourismusministerium spricht von einem "Leuchtturmprojekt", in das mehr als 250.000 Euro Fördermittel fließen. Aktiv- und Outdoortourismus würden für die Branche nicht erst seit der Corona-Pandemie immer wichtiger, erklärte Ministerin Barbara Klepsch (CDU). Sachsen biete perfekte Bedingungen für Mountainbiker, und mit der Blockline könnten neue Gäste gewonnen werden. "So wollen wir den Freistaat noch stärker als Ganzjahresziel profilieren."

Offiziell wird die Strecke erst 2021 eröffnet. Den Angaben nach ist sie aber schon beschildert, und es gibt eine Wegbeschreibung per GPS. In den kommenden Monaten soll die Ausstattung der Strecke verbessert und ein Servicenetzwerk etwa zu Ausleih, Transfer und Logis organisiert werden. Die Blockline bietet drei Etappen mit Längen von 55 bis 62 Kilometern und bis zu 1260 Höhenmetern.

Welchen Anteil Mountainbiker bisher an den Touristen haben, konnte die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen nicht beziffern. Doch zeigten jährlich steigende Zahlen beim "Stoneman Miriquidi" das große Wachstumspotenzial, erklärte Geschäftsführerin Veronika Hiebl. Laut Tourismusverband Erzgebirge wurde dieses Jahr schon der bisherige Rekord bei der Starterzahl des "Stoneman" übertroffen, und es könnten bis Saisonende (31. Oktober) um die 5000 auf der Strecke werden.

Angebot wird vor allem von Familien gut angenommen

Eine Befragung habe ergeben, dass viele Mountainbiker aus Sachsen selbst kämen, aber auch aus Süddeutschland, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, erläuterte Hiebl. Und gerade bei Familien wachse das Interesse an solchen Angeboten. "Die Mountainbiker der ersten Stunde werden Eltern und wollen nun mit ihren Kindern auf Tour gehen." Die neue Blockline richtet sich deswegen vor allem an sportliche Familien und ergänzt so den "Stoneman". Flankiert wird der Mountainbike-Trend zudem durch technische Entwicklungen. So ermöglichen E-Bikes auch weniger trainierten Fahrern inzwischen solche Touren in den Bergen.

Wegen der Klimaerwärmung muss sich der Tourismus im Gebirge ohnehin umstellen. Erst jüngst hatte eine Studie des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie belegt, dass die Schneesicherheit in den 28 Skigebieten Sachsens abnimmt. Für Orte, die nicht mehr schneesicher sind, könnte Mountainbiking ganzjährig eine Alternative bieten, erklärte Hiebl. Ansonsten seien solche Angebote eher für Frühjahr, Sommer und Herbst gedacht, um Nutzungskonflikte von Wegen etwa mit Skilangläufern und Winterwanderern zu vermeiden und die Auslastung der Hotels und Herbergen übers ganze Jahr zu verbessern. (dpa)