European Best Destinations: Abstimmen für Warschau

Warschau. Warszawa ist eine der angesagtesten Städte Europas. Im Online-Voting für European Best Destinations kann man für die Trendmetropole abstimmen.

Spannend und modern: Warszawa ist heute eine der Trendmetropolen Europas und längst ein Geheimtipp für eine Städtereise - zu jeder Jahreszeit.

Wer auch der Meinung ist, dass Warschau die schönste polnische Stadt ist, kann das jetzt auch offiziell machen, denn Warschau wurde für den renommierten Wettbewerb European Best Destinations 2023 nominiert und jeder kann nun dafür seine Stimme abgeben! Alles, was dabei zu tun ist, ist die Website des Wettbewerbs zu besuchen! Die Stimmabgabe ist bis zum 10. Februar möglich.

European Best Destinations ist eine 2009 gegründete Organisation zur Förderung von Tourismus und Kultur in europäischen Städten und Regionen. Die Organisation arbeitet mit dem EDEN-Netz der Europäischen Kommission, den meinungsführenden globalen Medien und mehr als 400 europäischen Reisezielen zusammen.

Seit mehreren Jahren findet Ende Januar/Anfang Februar ein Wettbewerb statt, an dem sich ausgewählte Städte oder Regionen beteiligen können. Das siegreiche Reiseziel wird durch eine offene Online-Abstimmung ermittelt, an der sich mehrere hunderttausend Menschen aus der ganzen Welt beteiligen. Über das Verfahren und die Ergebnisse wird in globalen Medien wie Forbes USA, Condé Nast Travelers, National Geographic und Corriere Viaggi ausführlich berichtet.

Foto: polentravel

Die polnische Hauptstadt ist mit 1,7 Millionen Einwohnern das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Während das moderne Warschau boomt und von Jahr zu Jahr neue Wolkenkratzer die Skyline bereichern, vermittelt die umfassend rekonstruierte Altstadt einen lebendigen Blick in vergangene Jahrhunderte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Altstadt (Stare Miasto) völlig zerstört, aber dank der hervorragenden Restaurierung und Wiederherstellung wurde sie 1980 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Seit dem EU-Beitritt Polens 2004 entwickelt sich Warschau in rasendem Tempo: Hochhäuser schießen in den Himmel, der Fluss wird zur neuen Lebensader der Stadt und die Kunst- und Kulturszene floriert. Warszawa ist, für viele überraschend, auch eine der grünsten Hauptstädte Europas und gibt sich modern und hip.

Foto: aka

Kultur, Kulinarik, tolle Hotels, eine interessante Ausgehszene und viel Historie - in Polens faszinierender Hauptstadt findet jeder etwas für seinen Geschmack und seine Interessen - und für deutsche Gäste sind die Preise sind nach wie vor günstiger - was auch am guten Umrechungskurs des Euro zum Zloty liegt, der etwa bei 1 zu 4,79 liegt.

Der Kultur- und Wissenschaftspalast, auf polnisch Pałac Kultury i Nauki. Foto: aka

Der bekannsteste Hingucker liegt mitten im Herzen von Warschau: Der Kultur- und Wissenschaftspalast, auf polnisch Pałac Kultury i Nauki, (https://pkin.pl/en/home/) war ein Geschenk der ehemaligen Sowjetunion. Stalin platzierte ihn mitten im Zentrum der Stadt. Das sozialistische Hochhaus, 1955 errichtet, sollte mit dem Empire State Building in New York konkurrieren – war für viele Polen aber ein Symbol der Unterdrückung und daher höchst umstritten. Man wollte das Gebäude nach 1990 sogar abreißen.

Heute haben die Warschauer den monumentalen Bau in ihr Herz geschlossen und sehen ihn als Ikone der Stadt, denn ohne ihn wäre Warschau heute wohl nur eine pulsierende Metropole wie es viele in Europa gibt: Doch der Kulturpalast inmitten der neuen Wolkenkratzer macht den Unterschied – und Polens Hauptstadt Warszawa zu etwas Einzigartigem. Er spiegelt den doppelten Charakter, die zwei Gesichter der Stadt, wider, die sowohl durch ihren modernen Lebensstil als auch durch ihre bewegte Historie geprägt ist. Von der Aussichtterrasse auf 114 Metern Höhe bietet sich ein beeindruckender Panoramablick auf die polnische Metropole.

Von der Aussichtsterrasse des Kultupalasts bietet sich ein beeindruckender Panoramablick. Foto: aka

Früher überragte der 237 Meter hohe „Stalinpalast“ die Skyline von Warschau, doch in den letzten Jahren sind um ihn herum viele neue Wolkenkratzer in die Höhe geschossen. Mit der erste Skyscraper war mit 220 Metern der 2016 fertiggestellte Warsaw Spire. 2022 wurde der 53-stöckige Varso Tower eröffnet, der mit seiner Höhe von 310 Metern nun offiziell das höchste Gebäude in Polen und in der Europäischen Union ist. Der Architekt dieses architektonischen Highlights ist Sir Norman Foster, der auch die Reichstagskuppel in Berlin entworfen hat.

Warschau verändert sich rasant

Warszawa knüpft heute wieder an seine Zeiten als „Paris des Ostens“ an und ist längst ein beliebtes Ziel für einen Städtetrip. Denn Warschaus Faszination besteht gerade darin, dass man abseits der Hauptstraßen charmante Viertel mit prunkvollen Altbauten und vielen Restaurants, Bars, Cafés, Mode- und Designergeschäften, Kunsthandwerkstudios und Galerien erleben kann. Dieser Kontrast zwischen Moderne und Historie ist allgegenwärtig und macht das besondere Flair aus.

Warszawa ist, für viele überraschend, auch eine der grünsten Hauptstädte Europas. Foto: polentravel

Seinen ersten Höhepunkt hat die Stadt zur Fussball-EM 2012 in Polen und der Ukraine erlebt. Seitdem nimmt auch der Tourismus aus Westeuropa stetig zu und auch der Krieg im Nachbarland bremst - zum Glück für den Tourismus - diese Reiselust nicht. „Es gäbe auch keinen Grund dafür, denn Polen ist – Stand jetzt –ein absolut sicheres Reiseziel“, sagt Konrad Guldon, Leiter des polnischen Fremdenverkehrsamts in Deutschlands.

Wer es grün mag, sollte einen Abstecher zum Łazienki-Park machen. Zwischen Orangerien, Denkmälern und Tempeln wandelt man auf den Wegen der riesigen Stadt-Oase und erwischt mit ein bisschen Glück ein Freiluft-Chopinkonzert, das immer sonntags von Mai bis September kostenlos stattfindet.

Schlendern am Weichselboulevard

Warschauer und Touristen zieht es ans Ufer der Weichsel - natürlich vor allem im Sommer. Foto: polentravel

An der Weichsel hat die Stadt eine neue Flaniermeile direkt am Wasser errichtet. Wer die Weichsel überquert und die Altstadt aus der Entfernung von einen der vielen Stadtstränden aus betrachtet, der wird von dem außergewöhnlichen Panorama der Stadt begeistert sein – die roten Dächer der Gebäude in der Altstadt, über die sich moderne Wolkenkratzer erheben.

Hip und grün: Vom Dach der Unibibliothek hat man einen tollen Blick auf die Skyline der Stadt. Foto: aka

Historische Gebäude präsentieren sich harmonisch mit moderner Architektur – Warschau weiß mit seinen zwei Gesichtern zu überraschen und zu begeistern. Tipp: Vom grünen Dach der Bibliothek hat man auch einen hervorragenden Blick auf die Skyline der Stadt, auf die Weichsel und das beeindruckende Stadion.

Neues Szeneviertel Praga

Nach dem Altstadt- und Weichselbesuch sollte man auf jeden Fall einen Abstecher auf die andere Seite des Flusses machen – nach Praga. Der Bezirk hat den Krieg fast unbeschadet überstanden. Hier stehen die meisten erhaltenen Altbauten der Stadt. Steven Spielberg hat hier große Teile v

In Praga gibt es auch noch andere Möglichkeiten sich der Historie Warschaus auf ungewöhnlichere Art zu nähern: Das Wodka- und das Neon Museum. Das Wodka Museum befindet sich in dem im 19. Jh. errichteten Gebäude der ehemaligen Warschauer Wodkafabrik Koneser.

Das Wodka Museum befindet sich in dem im 19. Jh. errichteten Gebäude der ehemaligen Warschauer Wodkafabrik Koneser. Foto: polentravel

In den Zwischenkriegsjahren entstanden hier die Rezepturen für bekannte polnische Wodkamarken wie Wyborowa oder Luksusowa. Hier kann man über 500 Jahre Geschichte der berühmtesten polnischen Spirituose kennenlernen, die technologischen Veränderungen im Herstellungsprozess, Traditionen und damit verbundene Bräuche. muzeumpolskiejwodki.pl/de

Auf einem alten Fabrikgelände, der Soho-Factory, wo früher der Kultroller „Osa“ produziert wurde, befindet sich das Neon-Museum. In diesem in ganz Europa einzigartigen Museum sind mehr als 200 Leuchtreklamen zu sehen.

Das Neon Museum in Praga ist ein Muss für Liebhaber von Street Art. Foto: aka

Durch die vielen Posts der Besucher aus aller Welt auf Instagram, rangiert es unter den meistfotografierten Spots weltweit. Oft auf den Fotos: die Warschauer Seejungfrau, die im Sozialismus über öffentlichen Bibliotheken schwebte, oder der riesige Schriftzug „Berlin“, der auf der Hauptschlagader der Stadt, der Marszamkowska-Straße, einst ein Geschäft für Haushaltswaren zierte. Diese „polnischen Neons” entwarfen bekannte Grafiker, Künstler und Architekten. Ein Museum, das für jeden Liebhaber der Street Art zum Pflichtprogramm gehört. www.neonmuzeum.org

POLIN Museum für die Geschichte der polnischen Juden

Das Polin Museum ist auch von der Architektur her sehr interessant. Foto: aka

Ein Muss ist der Besuch des Museum Polin, das Museum der Geschichte der polnischen Juden. 2016 wurde es mit dem Titel "Europäisches Museum des Jahres" ausgezeichnet. POLIN erzählt die 1000-jährige Geschichte von Polen und Juden. Das Museum beeindruckt durch seine außergewöhnliche symbolische Architektur und durch die hervorragend didaktische Ausstellung selbst, zu der auch eine reich verzierte Nachbildung des Gewölbes einer Synagoge aus dem 17. Jahrhundert gehört. https://polin.pl/en

Gut zu wissen: Warschau

Anreise

Von vielen deutschen Flughäfen zum Beispiel mit der polnischen Airline Lot (https://www.lot.com/de) direkt nach Warschau zum Internationalen Chopin-Flughafen (www.lotnisko-chopina.pl), der nur knapp 10 km vom Zentrum der Hauptstadt entfernt ist.

Mit dem Zug: Von Berlin zum Beispiel in 6,5 Stunden mit dem täglichen Berlin-Warszawa-Expres oder mit dem Flixtrain von Düsseldorf: https://www.flixtrain.de

Mit dem Bus: Der Busbahnhof PKS Warszawa Zachodnia (der Westbahnhof) an den Aleje Jerozolimskie 144 bedient die internationalen und inländischen Verbindungen. Zum Beispiel mit dem Flix-Bus von Düsseldorf: https://www.flixbus.de/busverbindung/fernbus-duesseldorf-warschau-warszawa

Hoteltipps

Foto: NYX Hotel

Foto: Nyx Hotel

Stylish, modern, zentral gelegen und mit atemberaubenden Blick auf die Skyline: Das NYX Hotel (331 Zimmer) in einem neuen Glas-Tower, liegt fußläufig zum Warschauer Hauptbahnhof, direkt neben dem Varso Tower, dem höchsten Gebäude der EU. Das Hotel gehört zu den Leonardo Hotels. Die Kette betreibt ein weiteres Hotel in Warschau, das Leonardo Royal. https://www.leonardo-hotels.de/warsaw/nyx-hotel-warsaw

Foto: Nobu Hotel

Foto: Nobu Hotel

Das Nobu Hotel Warschau ist ein Luxushotel, das zwei Stile vereint: ein wunderschönes historisches Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert im Art-Deco-Stil und einen eleganten modernen Flügel. Wenn man zwischen diesen beiden Welten hin- und hergeht, spürt man den Geist der Stadt selbst: Seine Geschichte zu bewahren und sich selbst neu zu erfinden.

Das Nobu Hotel liegt im Herzen der Stadt, in einem schicken Viertel mit prächtigen Vorkriegsgebäuden, tollen Bars und Restaurants. Es bietet 117 Zimmer, großzügige Tagungs- und Veranstaltungsräume und das weltbekannte Nobu Restaurant. https://warsaw.nobuhotels.com/de/

Foto: aka

Das Hotel Warszawa ist ein 5-Sterne-Hotel und liegt im Zentrum von Warschau etwa 800 m vom Kultur- und Wissenschaftspalast entfernt. Es hat eine Sonnenterrasse, eine Bar und ein schönes Restaurant mit Wintergartenflair und regionaler Küche.

Einige der schönen und eleganten Zimmer im Industriestil verfügen auch über eine Terrasse. Das Hotel bietet Spa- und Wellnesseinrichtungen mit Sauna und Innenpool. Es ist auch möglich Fahrräder und Autos zu mieten.

Essen und Trinken

Enoteka, Rynek Nowego Miasta. Schickes Ambiente, hervorragende Küche und tolle Weinauswahl inmitten der Altstadt. http://enotekawarszawska.pl/

Das NINE's Restaurant & Sports Bar, an dem Fußballer Robert Lewandowski beteiligt ist, ist ein Anziehungspunkt für Sportfans, denn neben Bier, Burger und Brezeln, gibt es viele Sportmemorabilien zu sehen und es werden Spiele übertragen. https://nines.com.pl/

Browary Warszawskie Foto: polentravel

In der Browary Warszawskie wurde vor über 170 Jahren die berühmte Brauerei Haberbusch und Schiele gegründet. Nun verbindet sich hier moderne Architektur und historisches Ambiente. Dazu gehört ein weitläufiges Außenareal. https://browarywarszawskie.com.pl/en/

Eden Bistro Angesagtes Veganes Restaurant mit abwechslungsreicher Speisekarte und einem schönen Garten. https://www.facebook.com/eden.bistroo

Soul Kitchen Tolle Küche, Show Cooking, ausgezeichnete Weine, exzellenter Service und dezente Livemusik. http://www.soulkitchen.pl/

Markthalle Hala Koszyki Foto: polentravel

Hala Koszyki, schöne, renovierte Markthalle mit In-Restaurants und Boutiquen, Streetfood und Kulturveranstaltungen. Hier findet jeder das Passende. https://koszyki.com/

Mehr Informationen zum Reiseland Polen beim Polnischen Fremdenverkehrsamt www.polen.travel

Inspirationen zu Reisezielen in Polen unter https://www.globista.de/polen-reisen-guenstig-buchen/

Die Recherche wurde unterstützt vom Polnischen Fremdenverkehrsamt Berlin. Einfluss auf den Inhalt des Artikels wurde nicht genommen.

***

