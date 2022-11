Santa Pauli: Frivoler Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn

Zwei Besucherinnen stoßen mit ihren Glühweintassen auf dem «Santa Pauli» Weihnachtsmarkt an. Der Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» auf dem Spielbudenplatz ist gestartet und bis zum 23.12.2022 geöffnet.

Hamburg. Wer auf der Hamburger Reeperbahn einen traditionellen Weihnachtsmarkt sucht, dürfte enttäuscht sein. Auf dem Kiez gibt es in der Vorweihnachtszeit vor allem Frivoles - sowohl für den Magen als auch für die Augen.

Weihnachtsmarktspaß mit frivolen Zweideutigkeiten: Auf der Hamburger Reeperbahn ist am Montagabend der Weihnachtsmarkt „Santa Pauli“ eröffnet worden. Bis zum 23. Dezember können die Besucher nun auf dem Spielbudenplatz eine besinnliche und zugleich sinnliche Adventszeit feiern. „Santa Pauli“ startet unter der Woche jeweils 16.00 Uhr und am Wochenende, jeweils 13.00 Uhr. Lediglich am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen.

Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn Hamburg Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn Hamburg «Muschi Lolis» stehen am Eröffnungstag am Verkaufsstand mit dem Namen «Warm feucht und lecker» auf dem «Santa Pauli» Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz. Der Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» ist bis zum 23.12.2022 geöffnet. Foto: Georg Wendt/dpa

Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn Hamburg Auf der Hamburger Reeperbahn ist wieder Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» eröffnet worden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv

Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn Hamburg Lea (l-r), Stripperin, Setty Mois, Burlesque-Tänzerin, Anna Genger, Gründerin Museum historisches Sexspielzeug, Dana Dance, Feuer-Show-Künstlerin, Laif, Stripper, und Ella Mortadella, Travestiekünstler, stehen auf der Bühne auf dem «Santa Pauli» Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» auf dem Spielbudenplatz ist heute gestartet und bis zum 23.12.2022 geöffnet. Foto: Georg Wendt/dpa

Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn Hamburg Glasdildos hängen am Eröffnungstag am Verkaufsstand mit dem Namen «Warm feucht und lecker» auf dem «Santa Pauli» Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz. Der Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» ist bis zum 23.12.2022 geöffnet. Foto: Georg Wendt/dpa

Weihnachtsmarkt auf der Reeperbahn Hamburg Erotische Artikel werden am Eröffnungstag am Verkaufstand mit dem Namen «Passion und Obsession» auf dem «Santa Pauli» Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz angeboten. Der Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» ist bis zum 23.12.2022 geöffnet. Foto: Georg Wendt/dpa

„Santa Pauli“ bietet nicht nur Getränke und Essen mit doppeldeutigen Namen und mit anzüglichen Formen, sondern auch Musik und Unterhaltung. So treten an den Abenden verschiedene Bands und Künstler auf. Der Eintritt ist kostenlos. Es kann bis 23.00 Uhr geschlendert werden. (dpa)

