Dessau-Wörlitzer Gartenreich lädt zu Gondelfahrten ein

Mit der Gondel durch den Wörlitzer Park

Eine Gondel mit Touristen fährt im weltberühmten Wörlitzer Park über den See. Das zum Unesco-Welterbe gehörende Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist Anziehungspunkt für tausende Touristen. Der Wörlitzer Park mit seinen Seen, Kanälen, originellen Brücken, einem Schloss und etlichen Häusern umfasst 112 Hektar. Die Anlage ließ Fürst Leopold Friedrich Franz von 1764 bis etwa 1805 als ersten öffentlich zugänglichen Landschaftsgarten in Deutschland anlegen.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa