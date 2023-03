Harz, Heide und Küste melden noch freie Zimmer

Wilhelmshaven/Lüneburg/Braunlage Ob Füße hochlegen im Strandkorb oder Spazieren im Baumwipfelpfad im Harz: Zum Start der Osterferien erwarten Niedersachsens Urlaubsregionen viele Gäste - wer noch spontan im Land verreisen will, hat gute Chancen, ein freies Zimmer zu finden.

Osterurlauber haben gute Chancen während der anstehenden Ferien, auch spontan noch Unterkünfte in Niedersachsens Urlaubsregionen zu finden. Tourismusgesellschaften an der Nordseeküste, im Harz und in der Heide melden noch freie Zimmer und Unterkünfte, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht.

Nur unmittelbar an den Osterfeiertagen könnten Angebote für Unterkünfte schon knapp werden. An diesem Wochenende starten in Niedersachsen und Bremen die Schulferien.

An der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln ist die Buchungsnachfrage zu Ostern laut der Tourismus-Agentur Nordsee ordentlich - Hotels, Pensionen und Tourismusbetriebe setzen auf gutes Wetter, das Spontanreisende anlocken könnte. „Die Betriebe sind optimistisch, dass die Auslastung noch steigen wird, denn viele Gäste entscheiden sich spontan, auch aufgrund des Wetters, für einen Kurzurlaub“, sagte Geschäftsführer Mario Schiefelbein. Sowohl Ferienwohnungen und Pensionen als auch Hotelzimmer oder Restplätze auf Campingplätzen können demnach noch kurzfristig gebucht werden. Auf dem Festland und auf den Inseln gebe es noch freie Zimmer.

Freie Kapazitäten im Harz

Im Harz ist die Buchungslage laut dem regionalen Tourismusverband noch ausbaufähig. Reservierungen würden sich derzeit vielerorts auf die Osterfeiertage konzentrieren, „freie Kapazitäten sind noch vorhanden“, sagte eine Sprecherin. Es würden aber weitere Buchungen für die in diesem Jahr früh liegenden Osterferien erwartet. „Nach den letzten Entwicklungen Anfang März trauen die Gäste dem Wetter scheinbar nicht ausreichend, um langfristig zu buchen.“

Zudem würden die hohen Energie- und Lebenshaltungskosten Urlauber zu kurzfristigeren Buchungen bewegen. Erst wenn absehbar sei, dass das Geld ausreiche, würden Zimmer reserviert, sagte die Sprecherin. Das bedeute weniger Planungssicherheit für die Gastgeber, die ohnehin weiter etwa durch Personalprobleme belastet seien.

Besucher locken sollen unter anderem die traditionellen Osterfeuer sowie in vielen Orten Osterspaziergänge und Ostereiersuchen, wie die Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes mitteilte. In Bad Harzburg startet von Samstag an zudem der Baumwipfelpfad wieder in die Saison. Die Seilrutsche „Baumschwebebahn“ war den ganzen Winter über geöffnet und hat nun wieder längere Öffnungszeiten.

Saisonstart in der Heide am 1. April

In der Lüneburger Heide beginnt die Ostersaison so richtig erst am 1. April, wenn auch Nordrhein-Westfalen und Berlin in die Schulferien starten. Das seien für die Heide die wichtigsten Anreiseländer, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Vor allem Urlaub an den Feiertagen sei gefragt - an dem Osterwochenende vom 7. bis 10. April sei die Heide insgesamt bereits zu 90 Prozent ausgebucht. In der übrigen Ferienzeit sind Unterkünfte aber noch gut zu finden. Die Auslastung liegt demnach meist bei 60 Prozent, einige Orte seien auch schon zu 90 Prozent ausgebucht, hieß es.

Es gebe noch Kapazitäten, sagte der Geschäftsführer. Es kämen allerdings zurzeit auch viele Kurzfristbuchungen herein. Weil der Trend zu diesen kurzfristigen Anfragen sich noch verstärkt habe, reagiere man nun mit einem Service: „Neu bei uns ist, dass man jetzt bis eine Stunde vor Ankunft online buchen kann, wir machen es also dem Last-Minute-Urlauber leicht“, sagte von dem Bruch.

Tagesurlauber sollen auch die vielen Freizeitparks locken, die gerade aus der Winterpause zurückkehren - wie etwa Norddeutschlands größter Freizeitpark, der Heide Park Soltau, der am Samstag öffnet.