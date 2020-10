Harzer Baumschwebebahn bei Besuchern beliebt

Bad Harzburg Obwohl sie erst Anfang August eröffnet wurde, gehört die Harzer Baumschwebebahn schon zu den Hauptattraktionen des Nord-Harzes. Tausende Besucher haben inzwischen die ein Kilometer lange Fahrt zurückgelegt. Und bis Ende des Jahres dürften es noch mehr werden.

Mehr als 35.000 Besucher sind bereits mit der Anfang August eröffneten Baumschwebebahn durch die Wipfel großer Bäume in Bad Harzburg im Landkreis Goslar geschwebt.

"Wir sind total begeistert und sprachlos, dass das Angebot so gut angenommen wird," sagte Projektsprecherin Eva Ronkainen-Kolb. Unter den Besuchern seien junge, aber auch viele ältere Menschen. Besonders in den Ferien sei die Bahn gut ausgelastet gewesen. Die Gäste schweben in einem Geschirr angeschnallt mit 12 bis 15 Stundenkilometern durch die Baumwipfel am knapp 500 Meter hohen Burgberg hinab. Die Fahrt auf der 1000 Meter langen Strecke dauert im Schnitt sechs Minuten.

Auch in den Wintermonaten soll die Bahn geöffnet bleiben. "Wir müssen natürlich beobachten, wie sich das Wetter entwickelt. Aber prinzipiell planen wir, durchgehend geöffnet zu bleiben", so Ronkainen-Kolb weiter. Bisher habe man erst an zwei Tagen wegen Windes und stürmischer Böen schließen müssen. Bei zu starkem Wind würden die Besucher einfach nicht vorankommen.

Für den Bau der Baumschwebebahn wurden 19 Masten am Burgberg errichtet. Das Projekt hat insgesamt zweieinhalb Millionen Euro gekostet. 742.000 Euro steuerten Bund und Länder dazu bei.

