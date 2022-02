Indonesien senkt Quarantänezeit für geboosterte Urlauber

Jakarta. Für geimpfte Urlauber mit einer dritten Impfung, verkürzt sich die Quarantänezeit in Indonesien.

In Indonesien mit der beliebten Urlaubsinsel Bali könnte die Quarantäne nach der Einreise für internationale Besucher ab April komplett wegfallen. Dies könne sogar noch früher geschehen, falls die Corona-Situation sich verbessere und die Impfquote in dem Inselstaat weiter steige, sagte der Pandemiebeauftragte der Regierung, Luhut Pandjaitan, am Dienstag.

Für wen die Lockerung gelten solle - ob für Menschen mit Booster-Impfung, für mindestens zweifach Geimpfte oder sogar für Ungeimpfte - müsse noch entschieden werden, hieß es.

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Ubud Palace auf Bali - auf dem Gelände finden abends traditionelle Tanzvorführungen statt. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Entspanntes Insel-Hopping von Ost nach West: Für Indonesien-Einsteiger empfiehlt sich die klassische Rundereise von Java über Bali nach Lombok - oder zum Abschluss der Komodo-Nationalpark. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Die Insel Kanawa wird auf einer Bootstour durch den Komodo-Nationalpark meist auch angefahren - und zeigt wunderbare Farben. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Die Sonne geht auf über dem Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru - einer der absoluten Höhepunkte auf Java. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Der Sonnenaufgang an der Tempelanlage von Borobudur ist eine Pracht, die man sich auf Java nicht entgehen lassen sollte. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Das knatternde Geräusch der Motoren gehört dazu: Viele Reisende entdecken Bali auf eigene Faust mit dem Roller. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Imposantes Farbenspiel: der Kratersee des Ijen im Morgengrauen. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Hotel mit Pool nahe Ubud - Bali bietet an Unterkünften alles vom einfachen Gasthaus bis zum Luxushotel im Dschungel. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Spaziergang auf dem Kraterrand des Bromo - Java ist für seine aktiven Vulkane berühmt-berüchtigt. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Die mächtigen Warane sind das Highlight im Komodo-Nationalpark - ein gesunder Sicherheitsabstand empfiehlt sich. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Fotoshooting im Affenwald von Sangeh auf Bali - der Forst mit seinen Tieren lockt viele Besucher der Insel. Foto: dpa

Einsteiger-Rundreise durch Indonesien Abenteuer unter dem Sternenhimmel: Auf einem nächtlichen Ausflug steigen Touristen in den Krater des Ijen im Osten Javas. Foto: dpa

Bereits ab kommender Woche soll die Quarantänezeit von derzeit fünf Tagen auf drei Tage verkürzt werden. Dies gilt aber nur für Reisende mit dritter Impfdosis. Zudem ist zunächst weiterhin ein negativer PCR-Test für die Einreise erforderlich.

Indonesien war lange das am schlimmsten von dem Virus betroffene Land in der Region. Insgesamt wurden in dem Land mit 270 Millionen Einwohnern bislang rund 4,8 Millionen Fälle registriert. Mehr als 145 000 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. (dpa)

