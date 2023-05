Japanisches Kirschblütenfest in Hamburg startet

Am Freitag startet das Japanisches Kirschblütenfest samt Feuerwerk und der alljährlichen Wahl der Kirschblütenkönigin rund um die Alster in Hamburg.

Hamburg. Wer Hamburg ohnehin besichtigen wollte, kann sich an diesem Wochenende über ein besonderes Spektakel freuen. Es wird das Kirschblütenfest gefeiert.

Mit dem Kirschblütenfest feiert Hamburg auch in diesem Jahr ein blühendes Fest rund um die Alster und den japanischen Garten. Am Freitag starten die Feierlichkeiten unter anderem mit dem traditionellen Feuerwerk am späten Abend (22.30 Uhr). Ein weiteres Highlight ist die Krönung der Kirschblütenkönigin am Samstag. Bis Sonntag feiern dann Besucherinnen und Besucher das bunte Fest.

Seit 1968 feiert die japanische Gemeinde Hamburg das Kirschblütenfest und bedankt sich damit bei der Hansestadt unter anderem für die über 30-jährige Städtepartnerschaft mit Osaka. (dpa)

