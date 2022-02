Jungfrau mit langem Haar: Neue Loreley gesucht

St. Goarshausen. Die historische Loreley hat Schiffer gegen Felsen gelockt. Ihre Nachfolgerin soll das Welterbe Oberes Mittelrheintal touristisch repräsentieren. Junge Frauen können sich wieder dafür bewerben. Die scheidende Loreley überlegt, ihre blonden Haare abzuschneiden.

Wer wird die neue Loreley? Für das sagenumwobene Welterbe Oberes Mittelrheintal sucht die Loreley-Touristik wieder eine Botschafterin. Die 17. Repräsentantin des weltberühmten Loreley-Felsens, Tasmin Sophie Fetz, scheidet nach eigenen Worten im Juni nach vier Jahren aus ihrem Amt. Damit ende ein Kindheitstraum - schon als kleines blondes Mädchen sei Loreley ihr Spitzname gewesen.

In historischen Loreley-Verklärungen spielte die gleichnamige Nixe eine zentrale Rolle. Dem Dichter Heinrich Heine zufolge kämmte sie sich hier hoch über dem Rhein ihre goldenen Haare und verdrehte den Schiffern so den Kopf, dass diese gegen Riffe liefen. Das weltbekannte Felsplateau über St. Goarshausen gilt als Inbegriff der Rheinromantik.

Winzerfesten, Weinmärkten und Eröffnungsfeiern

Bis zum 25. Februar können sich junge Frauen aus dem Tal der Loreley um den besonderen Botschafterposten mit Riesenkamm bewerben. Gefragt sind Kenntnisse der Region und der englischen Sprache, Kontaktfreudigkeit, Charme, Schlagfertigkeit und Flexibilität. Es geht laut der Loreley-Touristik um jährlich rund 50 Einsätze im In- und Ausland, etwa auf Winzerfesten, Weinmärkten und Eröffnungsfeiern.

Unterdessen dauert die bereits 2016 begonnene Schönheitskur des Felsplateaus mit Millionenkosten laut der Verbandsgemeinde (VG) Loreley an. Bei dem Hotspot des Tagestourismus soll das ehemalige Turnerheim, später eine Jugendherberge, zum Eingangsgebäude umgebaut werden. Ein Blickfang soll auch eine Art riesiger begehbarer Bergkristall mit einem Ausstellungsraum werden. Sogenannte Hörfelsen sollen mit moderner Medientechnik den Loreley-Mythos erzählen.

Im Juni 2018 hat sich Tasmin Sophie Fetz als damals neue Repräsentantin der Loreley bei ihrer Vorstellung auf dem weltberühmten Felsen oberhalb des Rheins das Haar gekämmt. Nun wird eine Nachfolgerin gesucht. Das Felsplateau ist Inbegriff der Rheinromantik. Foto: Arne Dedert/dpa

Ein moderner Anbau des historischen Turnerheims, eine Turnhalle, ein Sportplatz, das Berghotel, Garagen, viel Asphalt: All dieser Charme des Siebziger-Jahre-Tourismus ist schon längst verschwunden. Laut der VG könnte es noch etwa drei Jahre dauern, bis der Kultur- und Landschaftspark auf dem Felsplateau ganz fertig ist.

Amtszeit pandemiebedingt verlängert

Weil Touristen immer wieder enttäuscht sind, dass sie nur unten auf der Hafenmole von St. Goarshausen eine Loreley-Statue für Selfies vorfinden, nicht aber oben auf dem Schieferfelsen, hat die VG dafür einen Ideenwettbewerb für Künstler gestartet. Ende Januar ist die Frist für Vorschläge abgelaufen, im Herbst soll laut der VG mit einem Bürgerentscheid der Siegerentwurf ermittelt werden - für eine Loreley-Statue vorne auf der Felsenspitze, ganz im Sinne der Sage.

Loreley-Statue auf der Spitze der Hafendamm-Mole bei Sankt Goarshausen. Die Figur wurde von der russischen Künstlerin Natascha Alexnadrova Prinzessin Jusopov gestaltet und 1983 an die Stadt übergeben, aufgenommen am 16. 03. 2014 in Sankt Goarshausen, Rheinland-Pfalz. Die Loreley soll hoch über dem Rhein auf dem Felsen sitzen und ihr langes Haar kämmen. Foto: dpa

Die 2018 inthronisierte 17. Loreley-Botschafterin Tasmin Sophie Fetz ist vor der Corona-Zeit noch viel herumgekommen: „Ich bin zum Beispiel in der südkoreanischen Partnerstadt unserer Verbandsgemeinde Loreley, Jeju, gewesen, und ich habe in Berlin (die damalige Kanzlerin) Angela Merkel kennengelernt.“ Aber auch die Eröffnung lokaler Wein-Events habe sie sehr genossen. „Mit Corona fielen dann Weinfeste leider aus, und die Leute waren zurückhaltender“, bedauert die 23-Jährige.

Sie habe ihre ursprünglich zweijährige Amtszeit wegen der Pandemie verdoppelt: „Man will einer neuen Loreley nicht unbedingt zumuten, in so einer Zeit zu starten.“ Inzwischen wächst die Hoffnung auf weniger Corona-Schrecken bei der Amtsübergabe im Frühsommer 2022.

Vielseitig Loreley

Fetz arbeitet mittlerweile in der Forschung und Entwicklung in einem Chemieunternehmen in Budenheim bei Mainz und wohnt in Wiesbaden-Schierstein. Also weiterhin nahe am Rhein. Fetz kann sich nach eigener Auskunft auch vorstellen, wieder wie schon früher bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als Rettungsschwimmerin aktiv zu sein. Damit würde sich der Mythos drehen: Die noch amtierende Loreley könnte Menschen retten statt Schiffe an Felswänden zerschellen zu lassen. Und die blonden langen Haare? Fetz verspürt Lust auf Veränderung: „Vielleicht schneide ich sie mir nach meiner Amtszeit mal ab.“

Das Obere Mittelrheintal zwischen Koblenz und Rüdesheim gilt mit der weltweit wohl höchsten Burgendichte, Weinbergen und pittoresken Orten als einer der romantischsten Flussabschnitte Deutschlands. Es leidet aber auch unter teils veraltetem Tourismus und Bevölkerungsschwund sowie an Bahnlärm an Europas meistbefahrener Güterzugstrecke. Nun hofft das Welterbe-Tal auf positive Veränderungen bei der hier geplanten Bundesgartenschau (Buga) 2029. Die Loreley soll ein zentraler Bezugspunkt der dezentralen Blumenschau sein. (dpa)

