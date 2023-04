Längere Fahrzeiten durch Sperrung des Arlbergtunnels

Langen am Arlberg. Der 14 Kilometer lange Arlbergtunnel ist einer der längsten Straßentunnel Europas. Ab 24. 2023 April wird er wegen Bauarbeiten gesperrt.

Der Arlbergtunnel im Westen Österreichs wird von 24. April bis 6. Oktober wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Während diese wichtige Verkehrsverbindung zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol mehr als fünf Monate lang ausfällt, müssen täglich Tausende Fahrzeuge über den Arlbergpass ausweichen oder viel weitere Umfahrungen in Kauf nehmen.

Mit seinen knapp 14 Kilometern gehört der Arlbergtunnel zu den längsten Straßentunneln Europas. Seit der Eröffnung im Jahr 1978 wurde die Fahrbahn immer wieder nur stückweise repariert. „Jetzt sind wir so weit: Wir müssen sie komplett erneuern“, erklärte Alexander Holzedl vom österreichischen Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag. Außerdem werden Arbeiten am Abwassersystem und an den Tunnelwänden vorgenommen.

Längere Überfahrten

Etwa 8000 Fahrzeuge nutzen täglich die Röhre unter dem Arlberg, darunter auch deutsche Urlauber, die etwa aus dem Bodensee-Raum nach Tirol oder weiter nach Italien reisen. Die direkte Alternativ-Route führt über den knapp 1800 Meter hohen Arlbergpass. Während dafür normalerweise eine halbe Stunde zusätzlich eingeplant werden sollte, werde die Überfahrt dort zu Spitzenzeiten während der Urlaubssaison „wesentlich länger“ dauern, warnte Holzedl.

Motorräder, Autos, Wohnmobile und kleine Lastwagen dürfen uneingeschränkt über diese Route ausweichen. Ein Fahrverbot gilt grundsätzlich für Fernfahrten mit großen Lkw, außerdem an Wochenenden und Feiertagen für Autos mit schweren Anhängern. Diese Fahrzeuge müssen weit größere Umfahrungen wählen. Dazu gehört die Fernpassstrecke in Tirol sowie die Autobahnroute über München und Rosenheim, die bei Kufstein ebenfalls nach Tirol führt.

Nächstes Jahr erneut gesperrt

Eine andere Alternative bieten die Passagier- und Autoreisezüge durch den Eisenbahntunnel unter dem Arlberg. Der sei jedoch vom 9. Oktober bis 6. November einige Wochen lang wegen Bauarbeiten gesperrt, hieß es bei den Österreichischen Bundesbahnen.

Doch dann ist der Straßentunnel ohnehin wieder bis zum Frühling befahrbar, da die Passstraße über den Arlberg in der Wintersaison nicht zuverlässig als Ausweichroute genutzt werden kann. Im nächsten Jahr ist der Tunnel erneut wegen Sanierungsarbeiten gesperrt - udn zwar vom 15. April bis 22. November 2024. (dpa)

