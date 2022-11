Als ·Christmas Garden· ist der Botanische Garten in Dahlem mit zahlreichen Lichtern und Lichtinstallationen geschmückt. Noch bis zum15. Januar 2023 ist die leuchtende Märchenlandschaft zu sehen.

Lichterglanz Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden

Berlin. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit erstrahlen der Botanische Garten und der Tierpark in Berlin wieder in stimmungsvollem Licht. Besucher können eine Vielzahl von Lichtinstallationen bewundern.

Funkelnde Lichterketten werden ab Mittwoch (16. November) den Botanischen Garten in Berlin erhellen. Der Christmas Garden lädt mit über 30 verschiedenen Lichtinstallationen Besucher auf einen Rundgang ein.

Zu sehen sind angestrahlte Bäume, auf dem Wasser treibende Sterne, ein speziell beleuchtetes Gewächshaus und vieles mehr. Los geht es täglich ab 16.30 Uhr, der Eintritt kostet zwischen 16 und 30,50 Euro.

Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden Mit Einbruch der Dunkelheit können Besucher wieder Hunderttausende von Lichtern im Christmas Garden bestaunen. Foto: Paul Zinken/dpa/Archiv

Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden Christmas Garden· ist der Botanische Garten in Dahlem mit zahlreichen Lichtern und Lichtinstallationen geschmückt. Noch bis zum15. Januar 2023 ist die leuchtende Märchenlandschaft zu sehen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden Christmas Garden· ist der Botanische Garten in Dahlem mit zahlreichen Lichtern und Lichtinstallationen geschmückt. Noch bis zum15. Januar 2023 ist die leuchtende Märchenlandschaft zu sehen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden Christmas Garden· ist der Botanische Garten in Dahlem mit zahlreichen Lichtern und Lichtinstallationen geschmückt (Wischeffekt durch Langzeitbelichtung). Noch bis zum15. Januar 2023 ist die leuchtende Märchenlandschaft zu sehen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Botanischer Garten in Berlin wird zum Christmas Garden Als ·Christmas Garden· ist der Botanische Garten in Dahlem mit zahlreichen Lichtern und Lichtinstallationen geschmückt. Noch bis zum15. Januar 2023 ist die leuchtende Märchenlandschaft zu sehen. Foto: Jens Kalaene/dpa

Ab Freitag soll dann auch der Tierpark in bunten Lichtern erstrahlen. Täglich ab 17.00 Uhr, nach Schließung des Parks, gibt es auch hier einen Rundweg mit Lichtinstallationen. Wer Glück hat, entdeckt dabei auch noch das ein oder andere Tier - die Gehege sind allerdings nicht regulär geöffnet. Dafür funkelt aber auch das Schloss Friedrichsfelde in weihnachtlichem Glanz. Bis zum 15. Januar haben beide Standorte in Berlin geöffnet. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

Aktuelle Angebote zum besten Preis finden Sie auf www.globista.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Reise