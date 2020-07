Norwegen: Hurtigruten will mit 14 Schiffen in See stechen

Hamburg. Die norwegische Küste mit seinen Fjorden ist ein beliebtes Ziel. Mit Hurtigruten sollen bald wieder jede Menge Seereisen in Norwegen möglich sein.

Deutsche Urlauber sollen bald wieder Kreuzfahrten in Norwegen auf Hurtigruten-Schiffen unternehmen können. Die Reederei will im August und September nach eigenen Angaben mit 14 von 16 Schiffen an der norwegischen Küste und in der Arktis in See stechen.

Das Unternehmen rechnet mit der Aufhebung der norwegischen Reisebeschränkungen zum 15. Juli. Dann könnten auch deutsche Reisende an Bord der Postschiffe die norwegische Küste erkunden.

Schiff ab Hamburg im Einsatz

Für norwegische Gäste fahren mittlerweile wieder vier Schiffe mit strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wie einer reduzierten Gästezahl und regelmäßigen Temperaturkontrollen an Bord. Bis Ende September sollen wieder elf Schiffe auf der klassischen Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkenes unterwegs sein.

Das neue Expeditionsschiff „Fridtjof Nansen“, ein Schwesterschiff der „Roald Amundsen“, ist bereits mit deutschen Gästen von Hamburg aus im Einsatz. Sechs Seereisen zu den Fjorden werden bis September angeboten - frühestens ab Mitte Juli wieder mit Landgängen. (dpa)