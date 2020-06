Schwimmkurse in der Natur

Müritz. . In entspannter Urlaubsatmosphäre schwimmen lernen: An der Mecklenburgischen Seenplatte ist dies möglich. In dem beliebten Feriengebiet gibt es während der Sommerferien Schwimmkurse im See, wo es deutlich mehr Spaß macht als in einem Hallenbad. 1117 Seen und rund 200 offizielle Naturbadestellen bilden das sagenhaft vielseitige Baderevier. Dazu zählt auch der größte deutsche Binnensee, die Müritz. Schwimmkurse finden in der gesamten Seenplatte in Freizeiteinrichtungen und Unterkünften statt, unter anderem in Waren (Müritz), Mirow, Plau am See und Groß Quassow. Auch kleinere Seen in Teterow, Malchin, Demmin und Stavenhagen halten mit und sind mit Kursen vertreten.

