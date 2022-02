Tui startet diese Woche bereits die ersten Mallorca-Flüge

Hannover/Palma de Mallorca. Viele Deutsche dürften sich bereits nach Meer und Sonne sehnen. Tui will die Urlaubssaison auf Mallorca daher früher starten als sonst.

Die Reisebuchungen ziehen nach Angaben von Tui wieder deutlich an - der größte Touristikkonzern will deshalb den Beginn der Frühjahrssaison auf Mallorca schon im Februar einläuten. An diesem Freitag (11. Februar) sollen die ersten Flüge aus Deutschland in Richtung der Balearen-Insel abheben, wie das Unternehmen ankündigte.

Die Maschinen starten in Frankfurt, Düsseldorf und Hannover. Der Anbieter hofft, dass nach zwei harten Jahren bis zum Sommer das Niveau vor der Corona-Krise erreicht ist. "Die Sehnsucht nach Sonne und Meer stimuliert jetzt auch die kurzfristige Nachfrage für das Mittelmeer", begründete der Chef von Tui Deutschland, Stefan Baumert, das Vorziehen der Flugverbindungen.

Bis zu 900 Hotels

Im weiteren Verlauf der Saison sollen "erstmals seit Pandemiebeginn wieder alle Hotels auf den Balearen zur Verfügung stehen". Manche Anlagen seien in der Zwischenzeit erweitert oder umgestaltet worden.

Bis zur Hauptsaison soll das Hotelangebot von Tui auf Mallorca eine Summe von etwa 900 Häusern erreichen. Konzernchef Fritz Joussen hatte auf der Hauptversammlung am Dienstag berichtet, dass Urlaubsbuchungen in Deutschland insgesamt noch gut ein Fünftel unter dem Wert für den Sommer 2019 lägen. Betrachte man allein Pauschalangebote, gebe es jedoch bereits mehr Nachfrage als vor drei Jahren: "Wir holen auf." (dpa)

