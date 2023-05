Übernachten: Airbnb hebt stärker Einzelzimmer hervor

San Francisco. Mit einer neuen Kategorie will die Appartment-Plattform nun die Vermietung einzelner Zimmer stärker fördern.

Die Apartment-Plattform Airbnb will nach dem Anstieg der Angebotspreise stärker die Vermietung einzelner Zimmer in den Vordergrund rücken. Im Schnitt koste ein bei Airbnb angebotenes Zimmer 67 Dollar pro Nacht - und bei 80 Prozent liege der Preis unter 100 Dollar (gut 90 Euro), betonte die US-Firma am Mittwoch. Die neue Kategorie Airbnb Rooms habe aktuell mehr als eine Million Zimmer im Angebot und enthalte unter anderem ausführlichere Informationen zu den Gastgebern.

Seit der Corona-Pandemie nahm bei Airbnb die Langzeit-Vermietung zu, zugleich erholt sich auch der Urlaubsreisemarkt. Zu den am Mittwoch vorgestellten Neuerungen gehört auch, dass bei Langzeit-Aufenthalten von mehr als drei Monaten die Service-Gebühr reduziert wird. (dpa)

