Verkehr am Wochenende: Meist freie Fahrt auf den Autobahnen

Berlin/München. Die Herbstferien sind vorbei und bis Weihnachten ist es noch ein wenig hin. Die Lage auf den Autobahnen dürfte daher am Wochenende entspannt sein? „Ja, aber...“ wäre die treffende Antwort darauf.

Wer am kommenden Wochenende (17. bis 19. November) über die Autobahnen des Landes fahren will, dürfte in der Regel relativ störungsfrei ans Ziel kommen. Der Auto Club Europa (ACE) erwartet ein verkehrsarmes Wochenende für „entspanntes Reisen“. Es gibt aber mehrere Haken, die die Idylle stören könnten.

Neben dem Berufs- und Pendelverkehr ab Freitagmittag vor allem um die Ballungsräume kann es auch im Bereich der zahlreichen Baustellen länger dauern. Davon zählt der ADAC aktuell 1466 auf den Autobahnen - verhältnismäßig viele für Mitte November, so der Verkehrsclub. Zudem kann herbstliches und teils schon winterliches Wetter mit Nebel, Glatteis oder sogar Schnee den Verkehrsfluss einbremsen.

Mehrere Sperrungen

Auch Autobahnsperrungen stellen mancherorts die Geduld der Autofahrerinnen und -fahrer auf die Probe. Etwa auf der A7 im Großraum Hamburg: Dort ist von Freitagabend (17. November) ab 22.00 Uhr bis Montagmorgen (20. November), 05.00 Uhr, der Elbtunnel zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld in beiden Richtungen voll gesperrt.

ACE und ADAC rechnen demnach mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staugefahr im Großraum Hamburg sowie auf den folgenden Routen (oft in beiden Richtungen):

A 1 Bremen - Hamburg - Lübeck A 3 Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe A 9 München - Nürnberg A 10 Berliner Ring A 81 Böblingen - Stuttgart - Heilbronn A 93 Rosenheim - Kufstein A 99 Umfahrung München

Alpine Nachbarn

Auch in Österreich und in der Schweiz dürfte sich die Verkehrslage entspannt und mit der in Deutschland vergleichbar zeigen. Staus am Freitag im Zuge des Berufsverkehrs sind daher genau so wahrscheinlich wie Störungen vor allen in Baustellenbereichen. Als potenziell staugefährdet nennt der ADAC in Österreich die Tauern- und die Brenner- sowie in der Schweiz die Gotthard-Route.

Dazu kommt: Das Wetter kann den Reisenden ebenso einen Strich durch die Rechnung machen. Vor allem in mittleren und höheren Lagen ist laut der Verkehrsclubs stets mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen. Daher an die Winterausrüstung des Autos und die gesetzlichen Bedingungen im Transit- und Zielland denken. Welche Alpenpässe gesperrt sind, listet der ACE auf seiner Webseite auf.

Tunnelreparaturen auf der Tauernautobahn

Zudem informiert der ADAC über Bauarbeiten auf der Tauernautobahn. Demnach werden hier zwischen Golling und Werfen einige Tunnel saniert. Dabei kommt es abwechselnd zu Röhrensperrungen - deutlich längere Fahrzeiten sind einzuplanen.

Bei der Einreise speziell von Österreich nach Deutschland sind kurze Wartezeiten möglich - die aber nicht mehr auf dem Niveau des Sommers liegen dürften. Wie lange man an den Übergängen Walserberg (Salzburg - Bad Reichenhall), Kiefersfelden (Kufstein Süd - Kiefersfelden) und Suben (Ort i. Innkreis - Pocking) warten muss, sieht man online bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag. (dpa)

