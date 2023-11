Visum für China kann man jetzt ohne Termin beantragen

Für eine Reise nach China ist ein gültiges Visum erforderlich. Dieses kann nun auch ohne vorherige Terminvereinbarung in einem von fünf Visazentren in Deutschland beantragt werden.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Wer das Land als Tourist erkunden möchte und nicht nur eine Transit-Stippvisite plant, braucht ein Visum. Das sollte mit genug Vorlauf beantragt werden - worauf ist zu achten?

Der Visumsantrag ist für China-Reisende nun ohne Termin möglich. Die Online-Terminvereinbarung entfällt, wie das Fremdenverkehrsamt mitteilt. Man kann demnach einfach in einem der fünf Visazentren in Deutschland vorbeifahren – die sind in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München. Die notwendigen Unterlagen sollte man natürlich dabeihaben.

Für deutsche Touristen wurde auch die Abnahme von Fingerabdrücken vorübergehend ausgesetzt – erstmal bis Ende 2023.

Der Antrag sollte frühestens drei Monate vor der geplanten Einreise erfolgen. Empfohlen wird, sich einen Monat, spätestens jedoch 15 Tage vorher darum zu kümmern. Bis man das Visum erhält, dauert es nach dem Antrag in der Regel vier Tage, so das Fremdenverkehrsamt.

Gut zu wissen: Der Antrag muss persönlich erfolgen, das Dokument kann man sich im Anschluss aber auch postalisch zuschicken lassen, falls man für die Abholung nicht noch einmal hinfahren möchte.

Die Gebühren dafür liegen bei rund 125 Euro. Mit einem Expressverfahren dauere es bis zur Erteilung nur 24 Stunden, das ist mit rund 190 Euro aber auch teurer.

Die nötigen Dokumente für ein China-Visum

Um ein Touristenvisum zu beantragen, braucht es einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass.

Mitzubringen ist auch eine Kopie der ersten Seite des Reisepasses, auf dem alle Daten stehen.

Zudem muss man online ein Visaformular ausfüllen, ausdrucken und vorlegen.

Weiterhin wird im Visa-Center nach den geplanten Flugdaten und der Hotelbuchung für die ersten Nächte in China gefragt. Wer organisiert reist, kann den Programmablauf der Reise vorlegen, den man vom Reiseveranstalter zugeschickt bekommen hat.

Sonderfall visafreier Transit

Für die Einreise nach China ist in aller Regel ein Visum erforderlich, so das Auswärtige Amt (AA). Zu beachten: An den Flughäfen werden bei Einreise keine Visa erstellt – wer dann keines vorweisen kann, dem werde die Einreise regelmäßig verweigert.

Ausnahme ist der sogenannte visafreie Transit: So bieten einige Städte und Regionen Chinas laut AA deutschen Staatsbürgern die Option eines 72 beziehungsweise 144 Stunden langen visafreien Transitaufenthalts.

Details, unter anderem um welche Regionen es sich handelt, nennt das AA in den Reisehinweisen auf seiner Website.