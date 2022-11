Was es mit dem „Bankenzentrum“ in Mügeln auf sich hat

Oschatzer Bildhauer Joachim Zehme (r) arbeitet an der 50. Sitzbank in Mügeln. Sie wird auf dem Gelände von Schornsteinfegermeister und Sponsor Hans-Jürgen Höhne (l) aufgestellt und erinnert an die Geschichte Mügelns als Bischofssitz.

Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa