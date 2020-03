Wein, Meer und Berge: Drei Reisetipps für den Frühling

Mit dem Frühling kommt bei vielen Menschen die Lust auf Ausflüge und Kurzurlaube zurück. Besondere Möglichkeiten dazu gibt es im April und Mai zum Beispiel auf Rügen, in Saale-Unstrut und in Tirol.

Wandern durch die Weinberge

Naumburg (dpa/tmn) - Die Region Saale-Unstrut in Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt als nördlichstes Weinbaugebiet Deutschlands. Urlauber können die Anbaugebiete am Weinwanderwochenende am 25./26. April auf geführten Touren erkunden, teilt der Tourismusverein der Region mit. Die Teilnahme ist größtenteils kostenpflichtig, zum Teil muss man sich vorher für die Touren anmelden. (www.deutscheweine.de/tourismus)

Die Nationalparks Rügens entdecken

Binz (dpa/tmn) - Drei Naturschutzgebiete auf der Ostseeinsel Rügen feiern mit Wanderungen und Ausstellungen ihr 30-jähriges Bestehen. So startet im Nationalparkzentrum Königsstuhl an der Kreideküste am 23. April eine Jubiläumstour durch den Nationalpark Jasmund. Von Binz aus führen Ranger am gleichen Tag Besucher in das Biosphärenreservat Südost-Rügen, teilt die Tourismuszentrale der Insel mit. Neben diesen beiden Gebieten wird im Jahr 2020 auch der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft 30 Jahre alt. (www.ruegen.de/30-jahre-schutzgebiete)

Bücher und Berge am Achensee in Tirol

Achensee (dpa/tmn) - Ob bei Lesungen auf einem Schiff mit Blick auf das Gipfelpanorama oder bei einer Krimi-Wanderung: Beim Literaturfestival "achensee.literatour" kommen Liebhaber von Büchern und Bergen doppelt auf ihre Kosten. Die Lesungen im Rahmen des Festivals vom 21. bis 23. Mai kosten meist Eintritt, die Teilnahme an der Wanderung am 24. Mai ist dagegen kostenlos. Dieses Jahr dabei ist unter anderem der Autor Wladimir Kaminer. Der Achensee liegt nordöstlich von Innsbruck in Tirol. ( www.achensee-literatour.at )