Statistik: Weniger Übernachtungen im Ferienmonat August

Wiesbaden. Hotels und Pensionen verzeichnen weniger Übernachtungen im August. Der Tourismusverband wertet die Zahlen trotzdem positiv.

Die Tourismus-Branche in Deutschland hat im Ferienmonat August weniger Übernachtungen von Reisenden aus dem In- und Ausland verzeichnet. Hotels, Pensionen, Campingplätze und Co. verbuchten 57,1 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Daten am Mittwoch mitteilte. Das waren 1,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Vor-Corona-Niveau vom August 2019 wurde um 1,3 Prozent verfehlt.

Stabilisierung der Lage

Der Deutsche Tourismusverband wertete die Zahlen dennoch positiv. „Wir sehen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Branche stabilisiert. Das ist eine gute Nachricht“, sagte Verbandsgeschäftsführer Norbert Kunz.

Die Branche dürfe sich jedoch nicht darauf ausruhen, sie brauche eine Debatte über mehr Qualität im Deutschland-Tourismus. „Die Tourismusbranche muss grüner, digitaler und krisenfester werden. Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen.“

Ziel bei Auslandsgästen verfehlt

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war den Statistikern zufolge im August mit 47,6 Millionen um 3,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Zum August 2019 wurde dagegen ein Plus von 1,0 Prozent verzeichnet.

Bei Reisenden aus dem Ausland wurde das Vor-Corona-Niveau um 11,4 Prozent verfehlt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Übernachtungen aber um 6,3 Prozent auf 9,5 Millionen. Einschränkungen in der Corona-Pandemie hatten teilweise zu einer Verschiebung der Reiseströme geführt. Vor allem Gäste aus dem Ausland fehlten. (dpa)

