Schalke: 28 Profis im Kader - die Stärken und Schwächen

Gelsenkirchen. Der Deadline Day ist beendet - jetzt steht fest: Schalke geht mit 28 Profis in die Hinrunde der Saison.

Die Wünsche, Gerüchte und losen Anfragen waren am Ende doch spektakulärer als das, was sich beim FC Schalke 04 tatsächlich am letzten Tag der Sommer-Transferperiode ereignete. Zugänge waren Sead Kolasinac, Danny da Costa und Jonjoe Kenny - sondern der in Deutschland weitgehend unbekannte Rechtsverteidiger Kilian Ludewig. Die finanziellen Sorgen der Königsblauen lassen keine größeren Transfers zu.

Und die Abgänge? Ozan Kabak zog es nicht zum AC Mailand, auch Matija Nastasic, Amine Harit und Nabil Bentaleb wechselten nicht nach Italien. Auch Ahmed Kutucu und Rabbi Matondo sind noch da. Es ging lediglich Sebastian Rudy, und das zurück zur TSG Hoffenheim.