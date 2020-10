Schalke: Can Bozdogan jubelt mit Deutschlands U-20-Auswahl

Schalkes Can Bozdogan (am Ball) hat mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft einen 3:1-Sieg über die Schweiz gefeiert.

Lörrach. Das deutsche U-20-Nationalteam setzt sich mit 3:1 gegen die Schweiz durch. Schalkes 19-jähriger Mittelfeld-Mann Can Bozdogan wird eingewechselt.

Im dritten Versuch nach der Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie hat die deutsche U-20-Nationalmannschaft ihren ersten Sieg gefeiert. Can Bozdogan, der 19-jährige Jung-Profi des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, ist in Lörrach gegen die Schweiz zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden und hatte in der 86. Minute die Möglichkeit, das Ergebnis sogar auf 4:1 hochzuschrauben. Er scheiterte aber am Schweizer Torwart Nils de Mol, so dass es beim 3:1 (2:1) blieb.

„Das war ein sehr abwechslungsreiches Spiel, mit dem ich sehr zufrieden bin“, sagt Deutschlands U-20-Nationaltrainer Guido Streichsbier auf dfb.de. „Obwohl wir nur eine kurze Eingewöhnungszeit hatten, haben die Jungs eine große Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt. Wir haben mutig nach vorne gespielt und uns in den entscheidenden Momenten vor dem Tor durchgesetzt. Der Auftritt steigert auf jeden Fall das Selbstbewusstsein vor den kommenden Aufgaben.“

Antonis Aidonis, Lazar Samardzic und Malik Talabidi treffen

Die ersten beiden Begegnungen der laufenden Saison hatten die deutschen U-20-Junioren im September gegen Dänemark bestritten. Dabei kassierten sie zunächst eine 1:2-Niederlage, während das zweite Spiel 0:0 endete. Diesmal gelangen dem Streichsbier-Team gleich drei Treffer: Antonis Aidonis vom VfB Stuttgart (31.), Lazar Samardzic von RB Leipzig (38.) und Malik Talabidi vom Schweizer Verein FC Wil (70.) erzielten im Grüttpark-Stadion die deutschen Tore, während Filip Frei vom FC Zürich für die Eidgenossen zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt hatte.

Die Partie in Lörrach fand am Mittwoch im Rahmen eines Lehrgangs statt. Für die Deutschen geht es um die Vorbereitung auf die im November anstehenden Qualifikationsspiele für die U-19-Europameisterschaft (Jahrgang 2001).

Für die deutsche U-19-Auswahl – zum Kader gehören die beiden 18-jährigen Schalker A-Junioren Mehmet Can Aydin und Kerim Çalhanoğlu – steht am heutigen Donnerstag das erste von zwei Test-Länderspielen gegen Frankreich auf dem Programm. Die Partie wird um 18 Uhr in Düsseldorf angepfiffen, das zweite Spiel wird am Montag (12. Oktober) ab 18 Uhr in Velbert stattfinden. (AHa)