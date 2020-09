Schalke: David Wagner verabschiedet sich von den S04-Fans

Abschiedsworte an die Schalke-Fans: Ex-Trainer David Wagner.

Gelsenkirchen. Einen Tag nach seiner Freistellung hat sich David Wagner von Schalke 04 verabschiedet. Er übernimmt die Verantwortung für die Negativ-Serie.

Ex-S04-Trainer David Wagner hat sich einen Tag nach seiner Freistellung auf Schalke von den Fans und Mitarbeitern seines ehemaligen Klubs verabschiedet. „Mir ist es ein Anliegen, mich mit persönlichen Worten von Schalke 04 und seinen Fans zu verabschieden“, erklärte der 48-Jährige am Montag in einem von Schalke 04 verbreiteten Statement.

Schalke: Auch Wagners Co-Trainer freigestellt

„Zuallererst möchte ich mich bei allen Mitarbeitern für die Zusammenarbeit in den vergangenen 16 Monaten bedanken. Mein besonderer Dank gilt dabei der Mannschaft und dem Staff, mit denen ich bis zum letzten Tag vertrauensvoll zusammengearbeitet habe“, sagte Wagner. Die Athletik-Trainer aus seinem Team sind weiter für Schalke tätig, während seine beiden Co-Trainer Frank Fröhling und Christoph Bühler ebenfalls freigestellt sind.

Wagner ging auch noch einmal auf die sportliche Entwicklung unter seiner Regie ein – zuletzt war Schalke unter ihm in 18 Bundesligaspielen in Folge sieglos geblieben. „Wir hatten überaus erfolgreiche erste sieben Monate“, sagte Wagner nun und bedauerte: „Leider ist es mir danach nicht gelungen, die Negativserie zu stoppen und die Trendwende einzuleiten. Dafür trage ich die volle Verantwortung. Ich wünsche dem Club, unseren Fans und den Verantwortlichen alles Gute für die Zukunft.“ (MH)