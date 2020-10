Schalke: Justin Schefer entscheidet Testspiel gegen Fortuna

Ein Treffer in der Nachspielzeit durch Justin Schefer entschied das Testspiel der U 17-Fußballer des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. Der ehemalige Bremer erzielte nach einem Querpass von Ngufor Anubodem das Tor zum 2:1-Sieg für den Knappen-Nachwuchs in dem ausgeglichenen Duell der beiden B-Junioren-Bundesligisten.

Aber nicht allein wegen des Sieges war der auch diesmal wieder verantwortliche Co-Trainer Jörg Behnert mit der Partie zufrieden. „Es war ein guter Test“, meinte der Vertreter des derzeit bei den Profis wirkenden Onur Cinel. „Wir sind froh, dass wir diese Begegnung vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel am Samstag in Wuppertal gemacht haben. Sie hat uns weitergebracht.“

Lukas Korytowski trifft schon nach fünf Minuten zum Schalker 1:0

Sein Team erzielte nicht nur ein spätes, sondern auch ein frühes Tor. Bereits nach fünf Minuten war Lukas Korytowski zur Stelle und markierte das 1:0. Auch danach gefielen die Gastgeber durch ihr Umschaltspiel, allerdings mussten sie nach 18 Minuten den Ausgleich der stärker werdenden Düsseldorfer hinnehmen und hatten Glück, dass ein weiterer Ball an die Latte und nicht ins Netz ging.

Mit einer guten Mentalität verhinderten die Schalker, dass das Spiel kippte und sie doch noch zum Sieg kamen. Der Erfolg wurde allerdings durch eine Schulter-Verletzung von Eren Özat getrübt.

In der B-Junioren-Bundesliga geht es für die Schalker U 17, die bislang erst ein Saisonspiel hat (1:1 bei der SG Unterrath),am kommenden Samstag (17. Oktober) weiter. Die Partie beim Wuppertaler SV wird um 11 Uhr auf dem Sportplatz Uellendahl angepfiffen, ehe am Dienstag darauf (20. Oktober) das Nachholspiel gegen den SC Preußen Münster auf dem Programm steht (18.30 Uhr, Rasenplatz 7 am Parkstadion).