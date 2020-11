Schalke: Kabak erlebt sechs Tore plus Corona-Überraschung

Gelsenkirchen. 3:3 zwischen der Türkei und Kroatien. Schalkes dänischer Torwart Frederik Rönnow ist bis Donnerstag in Quarantäne. Zweimal negativ getestet.

Die Fußball-Spiele in Zeiten der Corona-Pandemie sind schon etwas Außergewöhnliches – und auch für eine Überraschung gut. Eine solche erlebte Ozan Kabak, der Innenverteidiger des FC Schalke 04, der beim 3:3 (2:1) im Testspiel der Türkei in Istanbul gegen Vize-Weltmeister Kroatien durchspielte und in der 38. Minute die Gelbe Karte sah, am Mittwochabend.

Eigentlich sollte Kroatiens Kapitän Domagoj Vida von Beşiktaş Istanbul im Stadion seines Vereins auch zur zweiten Halbzeit wieder auflaufen, wurde dann aber überraschend von seinem Trainer Zlatko Dalić ausgewechselt. Der Grund steht auf der Internet-Seite des kroatischen Fußball-Verbandes so: „Nachdem alle Spieler und Mitarbeiter im regulären Test für das Spiel mit der Türkei am Montag negativ gewesen waren, wurde am Mittwochmorgen der reguläre Test für das Spiel mit Schweden durchgeführt.“ Diese Nations-League-Partie der Gruppe 3 der Liga A ist für Samstagabend (20.45 Uhr) im schwedischen Solna angesetzt.

Schalke-Idol Ebbe Sand führt Dänemark zum 2:0-Sieg über Schweden

„Der medizinische Dienst der kroatischen Nationalmannschaft“, heißt es weiter, „erhielt am Ende der Pause erste Informationen darüber, dass es ein potenziell positives Ergebnis gab.“ Nämlich das des 31-jährigen Domagoj Vida, der sich nun in einer Corona-Isolation befindet.

Dänemark behauptete sich indes am Mittwochabend in Kopenhagen mit einem Schalker Meister der Herzen mit 2:0 gegen Schweden: Ebbe Sand, der sonst eigentlich ausschließlich für die Offensivabteilung der Skandinavier zuständig ist, trug die Verantwortung. Wegen des dänischen Corona-Durcheinanders – Robert Skov von der TSG 1899 Hoffenheim ist infiziert – sind Cheftrainer Kasper Hjulmand, der ehemalige Mainzer, und Schalkes Torwart Frederik Rönnow zunächst einmal bis Donnerstag in Quarantäne.

Schalke über Frederik Rönnow: „Eine vierte Testung ist für Sonntag angesetzt“

„Unser Torhüter“, teilt der FC Schalke 04 am Mittwochabend auf seiner Internet-Seite mit, „wurde im Rahmen seines Aufenthalts bei der dänischen Nationalmannschaft bereits zweimal negativ getestet. Donnerstagnacht wird er sich erneut einer Corona-Testung unterziehen. Sollte die dritte Testreihe ebenfalls ein negatives Ergebnis bringen, kann er am Freitag wieder auf dem Rasen stehen. Eine vierte Testung ist für Sonntag angesetzt.“

In der Qualifikation zum Afrika-Cup feierte der Senegal mit dem Schalker Innenverteidiger Salif Sané im dritten Spiel der Gruppe I seinen dritten Sieg. Gegen Guinea-Bissau gab es einen 2:0 (1:0)-Heimspielerfolg. Zuvor hatten die Senegalesen den Kongo mit 2:0 und Eswatini mit 4:1 geschlagen. Das Rückspiel gegen Guinea-Bissau wird am Sonntag (15. November) um 17 Uhr angepfiffen. (AHa)