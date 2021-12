Schalke-Trainer Grammozis: "Ich will das nie wieder erleben"

Gelsenkirchen. Dimitrios Grammozis sitzt auch Freitag gegen Nürnberg nicht auf der Schalke-Bank. Am Tag vor dem Spiel gab er einen Einblick in sein Homeoffice.

Dimitrios Grammozis sah auf den ersten Blick aus wie immer, wenn die obligatorische Pressekonferenz des FC Schalke 04 vor einem Spieltag beginnt. Er trug ein S04-T-Shirt, wirkte gut gelaunt, er saß vor einer Werbewand mit den Sponsoren der Königsblauen. Und doch war alles anders: Grammozis saß nicht im Presseraum der Arena, sondern zu Hause im Wohnzimmer. Die Werbewand war nicht echt, sondern digital - genauso wie die Pressekonferenz. Grammozis ist an Corona erkrankt und kann auch am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr/Sky) nicht auf der Bank sitzen.

Schalke-Trainer Grammozis: Erst in Hamburg wieder dabei

Schon seit anderthalb Wochen fehlt er inzwischen. Hatte er am Anfang noch grippeähnliche Symptome, ist das nun anders. "Diese Anzeichen sind seit Ende letzter Woche weg. Ich versuche, aus der Ferne so viel Einfluss zu nehmen wie möglich", sagt Grammozis. Aus der häuslichen Isolation befreit wird er wohl erst in der kommenden Woche, wenn er sich nach 14 Tagen Isolation freitesten kann. "Ich bin im ständigen Austausch mit unserem Arzt und dem Gesundheitsamt in meinem Wohnort Velbert", sagt Grammozis. Erst im Spiel beim Hamburger SV (Samstag, 18. Dezember, 20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) ist der 43-Jährige aller Voraussicht nach wieder dabei.

So lange funktioniert der Kontakt zu den Profis und seinem Trainerteam über Telefon und Laptop, so schwer Grammozis das auch fällt. "Es ist eine schwierige Situation", sagte der Trainer auf Nachfrage dieser Zeitung. "Wir versuchen im Trainerteam, viel über Video zu besprechen. Ich schaue mir zum Beispiel alle Trainingseinheiten auf Video an, dann analysieren wir gemeinsam. Wir gehen auch die Spielvorbereitung gemeinsam an", erzählt Grammozis. Aber die tägliche Arbeit auf dem Platz würde er schon vermissen: "Mir fehlen die Jungs."

Kontakt zu den Spielern hält Grammozis telefonisch, er schaltet sich nicht über eine Videokonferenz zu Mannschaftssitzungen dazu. "Ich bin kein Fan von so vielen Videoschalten. Man kann das, was man fühlt und denkt, einfach nicht so rüberbringen", sagt Grammozis und ergänzt: "Ich habe da sehr großes Vertrauen in mein Trainerteam. Kompliment an alle, keiner hat gesagt, wie scheiße das alles wäre." Auch die Spieler würden das bestätigen: "Ich telefoniere sehr oft mit Spielern, da höre ich nur positive Dinge."

Den Freitagabend wird Grammozis dann wieder in seinem Wohnzimmer verbringen - und gemeinsam mit der Familie das Spiel vor dem TV-Gerät verfolgen. "Wenn das vorbei ist, hoffe ich, dass ich diese Erfahrung nie wieder erleben muss. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht eingreifen kann. Teilweise habe ich versucht, Spieler am Bildschirm zu coachen, obwohl ich genau wusste, dass sie mich nicht hören können", sagte Grammozis.

Kontakt zu Schalke-Co-Trainer Kreutzer und Videoanalyst Gerling

In einem Nebenraum seines Hauses hatte er seinen Laptop mit genauen Spieldaten, von dort nahm er per Nachricht oder Sprachnachricht Kontakt zu Videoanalyst Lars Gerling und Co-Trainer Matthias Kreutzer auf. Die übermittelten die Infos dann an Interimschef Sven Piepenbrock. "Ich bin aber keiner, der alle 15 Sekunden eine Nachricht schreibt. Wenn man auf dem Platz oder an der Seitenlinie steht, spürt man das Spiel anders, nimmt es ganz anders wahr. Die drei, vier Sachen, die ich angesprochen habe, wurden genau so vom Trainerteam auch gesehen. Es ist gut zu merken, dass wir auf einer Wellenlänge sind."

Am Freitag wird dieser beim am vergangenen Samstag beim 1:2 in St. Pauli eingeübten Kommunikationsweg erneut geben. Und aus mehreren Gründen hofft er auf ein besseres Ergebnis. Seine Laune wäre dann natürlich besser, sein Job sicherer - und er müsste keinen neuen Fernseher kaufen. Der habe das Pauli-Spiel zwar überlebt. "Aber es war knapp", sagte Grammozis und lachte danach.