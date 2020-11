Schalke-Trio sieht wieder einen sehr starken Hakim Ziyech

Duala. Das Fußball-Nationalteam Marokkos bleibt in der Gruppe E der Afrika-Cup-Qualifikation ungeschlagen. 2:0 bei der Zentralafrikanischen Republik.

Die Nationalmannschaft Marokkos bleibt in der Gruppe E der Afrika-Cup-Qualifikation ungeschlagen und kann für die Endrunde 2022 in Kamerun planen, für die sich Salif Sané, der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, und der Senegal in der Gruppe I bereits am vergangenen Sonntag qualifiziert haben.

Nach ihrem 2:0 (1:0)-Erfolg am Dienstagabend bei der Zentralafrikanischen Republik hat die Mannschaft von Trainer Vahid Halilhodžić ein Polster, das eigentlich nicht mehr aufzuholen ist und ein Abrutschen auf den dritten Rang fast unmöglich macht. Marokko hat nach vier von sechs Spielen zehn Punkte und ein Torverhältnis von 9:1. Auf dem zweiten Rang folgt Mauretanien (fünf Zähler) vor Burundi (vier) und der Zentralafrikanischen Republik (drei).

Nassim Boujellab wird eingewechselt

Im Stade de la Réunification in der größten kamerunischen Stadt Duala war es wie schon beim 4:1-Sieg im Hinspiel vor vier Tagen Hakim Ziyech vom FC Chelsea, der die Akzente setzte. In der 39. Minute brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung, und in der ersten Minute der Nachspielzeit bereitete er das 2:0 vor, das Youssef En-Nsiry gelang, dem Mittelstürmer des FC Sevilla.

Kurz nach diesem Treffer wechselte Vahid Halilhodžić Schalkes offensiven Mittelfeld-Mann Nassim Boujellab für Aymen Barkok von Eintracht Frankfurt ein. Die anderen beiden königsblauen Marokkaner – Amine Harit und Hamza Mendyl – wurden in Duala nicht berücksichtigt.

Ihre Gruppenspiele fünf und sechs werden die Marokkaner im März des kommenden Jahres bestreiten. Am 22. gastiert das Halilhodžić-Team in Mauretanien, und am 30. empfängt es Burundi. (AHa)

