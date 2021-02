Schalke: Warum Gross ein kampfbetontes Spiel erwartet

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Samstag beim 1. FC Union Berlin an. Trainer Christian Gross erwartet ein kampfbetontes Spiel in der Alten Försterei.

Ein besonders schönes Spiel erwartet Trainer Christian Gross nicht, wenn das Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin antritt. „Es wird kampfbetont“, sagte Gross auf Anfrage dieser Zeitung und ergänzte: „Es wird ein Spiel, in dem der Ball nicht nur auf dem Boden ist. Es wird einige Kopfballduelle geben.“ Der Gegner, immerhin Tabellenneunter, sei inzwischen mehr als nur „Körpergröße plus Standardsituationen“. „Diese Mannschaft zeichnet Stabilität aus“, sagte Gross.

Schalke war in den ersten 20 Saisonspielen bisher auf der Suche nach Stabilität. Das Saisonende rückt immer näher – das Spiel in der Alten Försterei ist eine der letzten Gelegenheiten, doch noch eine Aufholjagd zu starten, um die neun Punkte Rückstand aufzuholen. Gross weiß das und sagt: „Wir müssen an unsere absolute Leistungsgrenze gehen.“

An einer Schwäche hat Gross während der Trainingswoche besonders gearbeitet – es geht um das Verhalten bei gegnerischen Standardsituationen. Kein Team verteidigt schlechter als Schalke. Beim 0:3 gegen RB Leipzig vor einer Woche fielen zwei Gegentore nach Ecken. Gross wollte nicht verraten, ob er nun auf eine Mann- oder Raumdeckung setzt. Er sagte aber: „Ob gegen den Mann oder im Raum – entscheidend ist, dass man bereit ist, den Ball aktiv zu verteidigen. Dass man mit Mut und Entschlossenheit vorgeht.“ Auch Winter-Zugang Shkodran Mustafi (28) half während des Trainings lautstark mit, diese Schwäche zu beheben.

Schalke: Mark Uth fällt aus - Nummer zehn gesucht

Noch offen ist, wer den verletzten Mark Uth (Oberschenkel-Probleme) auf der Position des Spielmachers vertritt. Amine Harit, der bisher im linken offensiven Mittelfeld spielen musste, ist nicht automatisch erster Vertreter. „Wer möchte nicht gern als Nummer 10 auflaufen? Das verstehe ich“, sagte Gross. „Aber ich möchte nicht allzu viele Wechsel machen, und Amine kann grundsätzlich das Spiel mit seiner Dribbelstärke beschleunigen und auf der Außenposition Impulse setzen.“ Die Statistik gibt Gross Recht: Im Jahr 2021 legte Harit bereits vier Tore vor und erzielte eins selbst.

Die Entscheidung wird deshalb wohl zwischen Nassim Boujellab und dem begnadigten Nabil Bentaleb fallen. Bisher zog Gross oft erfahrene Spieler vor.