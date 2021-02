Schalke-Youngster Hoppe twittert zum Super Bowl: "Bluten für Blau"

Gelsenkirchen Der Nachwuchsstürmer macht den Königsblauen während der Super Bowl-Übertragung ein dickes Kompliment: „Der beste Verein der Welt.“

Dass Schalkes junger Stürmer Matthew Hoppe am Montag nicht ganz so taufrisch dreinblickte, war nicht verwunderlich. Der gebürtige Amerikaner schaute sich in der Nacht von Sonntag auf Montag das 55. Super-Bowl-Spektakel der National Football League (NFL) zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs im Fernsehen an. Die Buccaneers holten sich durch einen 31:9-Sieg den Titel. Für ihren 43-jährigen Quarterback und Mega-Star Tom Brady war es bereits der siebte Erfolg im Super Bowl. Brady warf drei Pässe, die seine Teamkollegen zu Touchdowns nutzten. Der Lohn: Er wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Hoppe über Schalke: "Ich liebe diesen Klub"

Matthew Hoppe steht im Gegensatz zu Brady gerade am Anfang seiner Profi-Laufbahn. Während des Duells zwischen den Buccaneers und den Chiefs gab der 19-Jährige im sozialen Netzwerk Twitter einige Einblicke in sein Seelenleben und fieberte vor dem Fernseher mit. Und einmal in Fahrt, nutzte Hoppe die Gelegenheit auch dazu, um seinem abstiegsbedrohten Arbeitgeber um 4:18 Uhr deutscher Zeit ganz dickes Kompliment auszusprechen.

„Schalke Tag und Nacht. Bluten für Blau. Ich liebe diesen Klub mehr als ihr wisst“, schrieb der Angreifer, um kurz darauf noch hinterher zu schicken: „Schalke ist der beste Verein der Welt.“ Als symbolische Untermalung postete Hoppe einen Hammer als Zeichen für den Malocherklub. Als Tipp hatte er für seine über 5000 Twitter-Follower noch die Anregung parat: „Werden Sie Fan!“ Danach verabschiedete er sich mit: „Gute Nacht.“ Am Montag war Hoppes Twitter-Account nicht mehr erreichbar.

Ein paar Stunden zuvor hatte Matthew Hoppe die Gelegenheit genutzt, auch seine Teamkollegen mit einzubeziehen. Für seinen verletzten Stürmerkollegen Mark Uth, der beim 0:3 im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig wegen einer Oberschenkelverletzung schon vor dem Halbzeitpfiff ausgewechselt werden musste, forderte Hoppe: „Vergesst nicht Mark Uth und betet für seine Genesung.“

Schalke: Hoppe grübelt über spätere Jahre

Beim Zwischenstand von 7:7 zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs meinte Hoppe mit einem Augenzwinkern: „Sie brauchen Amine Harit und Mark Uth.“ Als Tom Brady einen Pass auf Rob Gronkowski gespielt hatte, zog Hoppe direkt einen Vergleich zu Schalke 04 und sich selbst: „Brady auf Gronk, wie Harit auf Hoppe.“

Der S04-Youngster kam danach noch etwas ins Grübeln. „Was werde ich machen, wenn ich über 30 Jahre alt bin? Die meisten Stürmer machen ihren Schritt, wenn sie zwischen 27 und 29 Jahre alt sind“, meinte Hoppe und spielte damit auf das fortgeschrittene Alter von Brady sowie Gronkowski an. Der hatte seine Karriere eigentlich schon beendet, bevor er doch noch einmal das Trikot für die Buccaneers überstreifte.

Für Hoppe hat die spannende Profi-Laufbahn gerade erst begonnen. Mit fünf Saisontoren ist er Schalkes erfolgreichster Stürmer in dieser Saison. Seinen Vertrag hat Hoppe vor wenigen Tagen vorzeitig bis 2023 verlängert. Die Königsblauen haben im neuen Arbeitspapier des US-Boys auch die 2. Liga fest verankert, so dass Matthew Hoppe als Hoffnungsträger für die Zukunft gilt. Nach seiner Unterschrift erklärte der ehemalige Knappenschmiede-Nachwuchsmann: „Jetzt will ich dabei helfen, dass wir bald wieder erfolgreich Fußball spielen.“ Die nächste Gelegenheit haben Hoppe & Co. am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin. Schalke ist angesichts des großen Rückstands auf den Relegationsplatz (neun Punkte plus Torverhältnis) Möglicherweise nimmt Hoppe aus dem Super Bowl-Finale Inspirierendes mit…

