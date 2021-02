Schnee, Dauerfrost, Hochwasser: NRW im eisigen Lockdown

An Rhein und Ruhr. Dauerfrost in NRW: Nachdem Tief Tristan mit Schnee und Eisregen übers Land gezogen ist, traut sich selbst der Rhein nicht weiter aus seinem Bett.

Minus mal Plas gibt Minus. Weiß der Mathematiker – und für Meteoro- und Hydrologen und für alle Niederrheiner lassen sich die kommenden Tage auf die einfache, altbewährte Formel bringen: Frost frisst Wasser. Mit anderen Worten: die drohende sibirische Kälte der nächsten Tage wird den in Eis und Weiß gerahmten Rhein in den nächsten Wintertagen in den stillen Don verwandeln. Das Hochwasser wird eher sinken, bei dem Wetter traut sich nicht einmal Vater Rhein aus seinem Bett.

Die Prognosen sagen selbst tagsüber fast zweistellige Minusgrade voraus – trotz Sonnenschein ab Dienstag. Der dick angeschwollene Strom, für den man vielerorts einen ebenso reichlich angeschwollenen Besucherstrom erwartet hatte, er war Samstag und Sonntag vielerorts ähnlich stark besucht wie, sagen wir, Sibirien.

Erst Tief Tristan schafft einen echten Lockdown im Land

Denn Tief Tristan hat erreicht, was die Politiker in den vergangenen Wochen und Monaten nicht hinbekommen haben. Einen richtig eisger Lockdown. Busse und Bahnen stellten fast im kompletten Land den Betrieb ein, wegen Eisregen kamen einige Buss, die Ruhrbahn in Essen machte am Sonntag zaghafte Versuche, zumindest auf dem U-Bahnnetz zu fahren, , viele .

Selbst mit Kindern und Kufen macht’s bei eisigem Wind und im rechten Winkel durch die Gegend stiebenden Eis- und Schneekristallen setzt sich ziemlich fix die Erkenntnis durch: Das ist ein harter Lockdown, der sich mutmaßlich durch die Balkontür und aus dem Dachfenster heraus, mit Heißgetränk und Kaminfeuer am besten ertragen lässt.

Unfassbar – wir haben plötzlich noch mal Winter. Im Februar, so wie früher. Schneeflocken als Ersatzkonfetti in dieser letzten Woche der Session. Und ein eisiger Wind, der sie durch leere Straßen und Gassen wirbelt. Da treibt sich nur der rum, der gezwungenermaßen raus und von A nach B müssen.

Spätestens am Samstagabend war NRW wieder ein geteiltes Land: Während in Westfalen schon Schneeverwehungen LKWs und Züge stoppte, nieselte es im Rheinland noch locker vor sich hin – dazwischen dann die Eisregenzone. Mal gut, dass das kein Kalter Krieg wie einst in den 80er Jahren ist, dann müssten wir konstatieren, dass der warme Westen Kilometer um Kilometer den Rückzug angetreten hat und der Eispanzer aus Nordost uns alle überrollt.

Freitag gefühlter Frühling in NRW, sonntags dann Sibirien

Bevor das jetzt alles zu militaristisch wird, breiten wir schnell die neutral weiße Schneedecke drüber und gönnen uns noch mal einen Blick zurück: Am Freitagmittag noch war es kaum auszuhalten, der Blick auf den Rheinstrom bei Emmerich in der Mittagssonne, vom Wasser gespiegelt, gefühlter Frühling und jeder freut sich am Rhein auf Augenhöhe: Blickt man sonst von vielen Promenaden runter auf dem Strom, so kamen dort den Rhinkiekern (eine örtlich weit verbreitete Unterart des Homo sapiens, die ohne täglichen Blick auf den Strom kaum lebensfähig ist) die Wogen entgegen. Frei nach dem Motto: Wenn wir nicht mehr ans Meer dürfen, kommt es halt zu uns. Von der noch gerade begehbaren

Zum Wasser, marsch! Der Besucherandrang an den Rheinpromenaden fiel am Samstag und Sonntag geringer aus als erwartet. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Bis knapp über die Hochwassermarke 1 schwappt der Strom zwischen Duisburg-Ruhrort und Landesgrenze: Da dürfen noch Schiffe fahren, langsam zwar, aber immerhin. Und drüben, anne Gönnekant, wie der Niederrheiner das andere Ufer nennt, ist auf dem Fuß der Rheinbrücke das überlebensgroße Graffito „Nur der S04!“ noch viel weiter vom Untergang entfernt als der Gelsenkirchener Fußballverein.

Grund genug also für die Stadtverwaltungen am Niederrhein die Besucherströme mehr zu fürchten als den Rheinstrom und folglich auf vielen Promenaden eine Maskenpflicht zu verhängen. Nun, die Masken hat ein jeder spätestens seit Samstagabend freiwillig vor der Nase – schon um den eisigen Wind fernzuhalten.

Im Kreis Kleve fällt richtig viel Schnee

Und am Sonntag ging dann gar nichts mehr: „Teilweise haben wir “, sagt Jörg Illbruck, in Emmerich zuständig für Straßenunterhaltung. Definitiv seltener am Niederrhein als ein Wasserstand von knapp acht Metern. In Rees wie im gesamten sah es kaum anders aus - im Reichswald gab es Schneeverwehungen bis zu 1,5 Metern Höhe. In Wesel hatte man sich die Maskenpflicht am Rheinufer gespart – und blieb von Besucherscharen genauso verschont wie von größeren Unfällen. Gerade einmal neun Einsätze meldete die Polizei.

Wenig für eine Nacht, in der die Eisregenfront in einem breiten Streifen über Wuppertal und Düsseldorf zur niederländischen Grenze zog und es in Teilen des Landes bis zu 40 Zentimeter Schnee gab. Der Schneefall hatte am Samstagabend gegen 21 Uhr vielerorts schon eingesetzt und blieb, vor allem westlich von Düsseldorf, auch auf den Autobahnen liegen. Gegen 22 Uhr setzte fast flächendeckend Schnee oder Eisregen ein – in der Folge gab es mehrere Unfälle. Insgesamt sei es seit Samstagnachmittag bislang zu 222 Unfällen aufgrund des Wetters gekommen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Sonntag. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden.

In den Regierungsbezirken Münster und Detmold wurde wegen der starken Schneefälle ein Fahrverbot für Lastwagen ausgesprochen. Verwehungen hatten den Schnee in Münster teils meterhoch aufgetürmt, so dass sich auch mehrere Räumfahrzeuge festfuhren, Trecker mussten die Großfahrzeuge mit Schilden freischleppen.

Wintereinbruch: Einschränkungen beim Bahnverkehr

Bei der Bahn in Nordrhein-Westfalen gab es vor allem im Ruhrgebiet erste größere Einschränkungen durch den heftigen Wintereinbruch. Probleme gab es etwa auf den Strecken von Düsseldorf über Duisburg nach Essen und raus ins Münsterland ging wenig.

„Es wird zunehmend schwierig, die Infrastruktur von Schnee und Eis freizuhalten“, sagte eine Bahnsprecherin. Auch mehrere Strecken im Regionalverkehr sind betroffen - vor allem im Münsterland. Der Fernverkehr ist fast komplett zum Erliegen gekommen. In Nicht-Lockdown-Zeiten ein Fest für Hoteliers und Taxifahrer, in diesen Zeiten merkt’s fast keiner.

Außer man strandet so spektakulär wie in Wuppertal, wo Einsatzkräfte sechs Menschen per Drehleiter aus einer Schwebebahn befreiten. Die Bahn konnte durch wegen des eisigen Wetters nicht mehr fahren und sei stehen geblieben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Die Fahrgäste wurden mit Drehleitern aus luftiger Höhe befreit.

In Hagen stürzte wegen der großen Schneemassen ein Zirkuszelt ein. 13 Tiere wurden gerettet. Die sieben Pferde, zwei Kamele, zwei Ziegen sowie zwei Lamas, die sich in dem Zelt befanden, blieben laut Polizei unverletzt. Nicht besser erging es . Auch hier stürzte das Zelt ein, die Feuerwehr befreite die übrigen Zelte von der Schneelast.

Sorgen um die Obdachlosen angesichts der Eiseskälte

Sorgen macht man sich landauf landab vor allem um die Menschen, die nicht freiwillig draußen sind. In der eiskalten Winternacht haben die Einsatzkräfte zahlreiche Obdachlose angesprochen und in warme Unterkünfte gebracht. Bei ihren Streifengängen hätten die Kollegen besonders auf Menschen geachtet, die die Nacht trotz des heftigen Wintereinbruchs im Freien verbracht hätten, teilte die Polizei Hagen am Sonntagmorgen mit. Sie seien dann geweckt worden und hätten Hilfe angeboten bekommen.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte am Samstagabend bereits auf die gefährliche Situation von Obdachlosen hingewiesen. In Köln müsse kein Mensch auf der Straße schlafen. „Jede/jeder Betroffene erhält die Möglichkeit, die Nacht in einer Notunterkunft zu verbringen.“ Reker appellierte an Passanten, die Wohnungslose draußen im Freien bemerken, die Stadt zu informieren – auch andere Städte verweisen auf ihre Hilfsangebote für Obdachlose.

Denn vor allem der Dauerfrost wird uns in den nächsten Tagen noch mehr beschäftigen, der Schnee soll allenfalls noch nieseln. Dann scheint die Sonne aufs tiefgefrorene Land. Und in den überfluteten Rheinwiesen könnten sich große Eisflächen bilden… Für viele die Chance, hinter dem lang vergessenen Sack Streugut im Keller schon mal nach den Schlittschuhen zu kramen. Aber das verraten wir natürlich nur hinter vorgehaltener Maske...