Schwerer Unfall auf der A44 bei Soest - Vollsperrung

Der Unfall löste einen bis zu 20 Kilometer langen Stau in Fahrtrichtung Kassel aus.

Soest. Ein Unfall auf der A44 bei Soest hat am Donnerstag zu einer Vollsperrung in Richtung Kassel geführt. Polizei hält sich mit Infos bedeckt.

Die A44 ist am Donnerstag nach einem schweren Unfall bei Soest in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt worden. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall, berichtete die Polizei. Der Verkehr staute sich bis auf 20 Kilometer.

Ersten Auskünften der Polizei nach war ein Auto gegen 11 Uhr von hinten in einen Lastwagen gekracht. Das Auto schleuderte in die Böschung und blieb auf dem Seitenstreifen der liegen.

Schwerer Unfall auf A44: Vollsperrung für mehrere Stunden

Weitere Angaben zum Unfall, der sich zwischen den Anschlussstellen Soest und Soest-Ost ereignete, machte die Polizei am frühen Nachmittag noch keine.

Durch die Vollsperrung staute sich der Verkehr laut WDR Verkehrsnachrichten auf zeitweise bis auf 20 Kilometer. Zur Dauer der Sperrung machte die Polizei keine Angaben.

Weiterer Unfall wohl an Stau-Ende

Offenbar im Zusammenhang mit dem Stau habe sich gegen 14.20 Uhr im Bereich der Anschlussstellen Werl-Süd und Soest ein weiterer Unfall ereignet. Dort sei ein Transporter auf einen Lastwagen aufgefahren, berichtete eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Inwieweit Personen verletzt wurden, dazu gab es keine Angaben.

