Bei einem Streit ist ein 28-jähriger Mann am Mittwochabend in Siegen getötet worden. Nach dem Täter wird fahndet, auch per Hubschrauber.

Siegen. Bei einem Streit ist ein 28-Jähriger am Mittwoch in Siegen getötet worden. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen – jetzt gibt es ein Bild.

Ein 28-jähriger Mann ist am Mittwochabend, 18. Januar, bei einem Streit im Siegener Ortsteil Setzen tödlich verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr war die Polizei zu Streitigkeiten in einem Haus an der Dreisbacher Straße gerufen worden, so Stefan Pusch, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde noch am Abend auf Anfrage. Von dort sei eine gewaltsame Auseinandersetzung gemeldet worden, in der Verlauf der 28-Jähriger die tödlichen Verletzungen erlitt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige ist am Freitagmorgen noch immer nicht gefunden worden. Nun hat die Polizei NRW im Fahndungsportal ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Hier geht es zum Fahndungsportal.

Nach dem tödlichen Streit in Siegen-Setzen fahndet die Polizei mit diesem Foto nach dem Verdächtigen Eckhard Martin L. Foto: Polizei NRW

Tötungsdelikt in Siegen: Mutmaßlicher Täter ist auf der Flucht

Nach Auskunft der Polizei am Mittwochabend seien Wiederbelebungsmaßnahmen zunächst durch Zeugen und später auch durch die Polizei in der Wohnung durchgeführt worden. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst alarmiert worden, der mit drei Rettungswagen sowie Notärzten nach Setzen eilte. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann daran starb.

Blutspuren am Fenster: Die Ermittler gehen davon aus, dass der flüchtige Verdächtige eine Verletzung hat. Womöglich ist er nach dem Streit aus dem Fenster gesprungen. Foto: Kai Osthoff

Wie diese Zeitung vor Ort mitbekam, ist danach eine zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannte Person geflüchtet. Weiter hieß es, dass die Person aus dem Fenster gesprungen sei. An einem Fenster im ersten Obergeschoss klebte Blut an den noch neuen Fensterrahmen. Auch das Fensterbrett war stellenweise blutverschmiert – die Person könnte ebenfalls bei der Auseinandersetzung verletzt worden sein. Dazu konnte die Polizei am Abend aber noch keine Angaben machen – zum einen aus ermittlungstaktischen Gründen, zum anderen, da erst einmal die Zeugen befragt werden mussten.

Gesuchte Person könnte Schusswaffe mit sich tragen

Noch am Abend leitete die Kreispolizeibehörde eine intensive Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen ein, für die Suche war ein großen Aufgebot auch mit Hunden am Boden unterwegs, per Hubschrauber wurde aus der Luft gefahndet. Das setzte sich am Donnerstag fort, bis Redaktionsschluss konnten die Behörden den Verdächtigen aber nicht fassen, es wurde eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen ermittelt.

Polizei und Rettungsdienst am Einsatzort: Der 28-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen. Foto: Kai Osthoff

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 60 Jahre alten Deutschen handeln – in welchem Verhältnis er zu dem Getöteten stand, ist nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten in der Nacht eine Beschreibung: Danach ist der Flüchtige etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Strickmütze. Man gehe davon aus, dass er eine blutende Verletzung hat. „Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige mit einer Faustfeuerwaffe unterwegs ist“, warnen Polizei und Staatsanwaltschaft. „Zu der möglichen Waffe ist nicht gesichert, ob es sich um eine „scharfe“ Waffe oder eine Schreckschusspistole handelt.

Wer den Gesuchten sieht, sollte die Person nicht ansprechen, mahnt die Polizei: „Bitte informieren Sie bei Antreffen unverzüglich über den Notruf 110 die Polizei!“ Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten hat, soll sich telefonisch unter 0271 7099 4115 oder 0271 7099 4137 melden.

Polizisten fanden den 28-Jährigen tot im Zimmer eines Hauses in Siegen-Setzen. Foto: Kai Osthoff

