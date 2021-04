Fußball 2. Bundesliga So kann der VfL Bochum schon am 9. Mai den Aufstieg feiern

Bochum. Das 1:3 in Darmstadt war ein Dämpfer, trotzdem kann der Aufstieg des VfL schon im nächsten Spiel perfekt werden. Wir rechnen vor, was nötig ist.

60 Punkte – in den letzten drei Jahren hätte das jeweils gereicht, um aus der zweiten Liga in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Der VfL Bochum hatte diese Marke schon vor dem Montagsspiel in Darmstadt erfüllt. Trotz der Niederlage ist die Bundesliga-Rückkehr zum Greifen nah, „wir haben es in der eigenen Hand“, betonte auch Trainer Thomas Reis noch nach der bitteren Niederlage.

Allerdings lauern die Verfolger. Vier Mannschaften können den VfL theoretisch noch überholen: Der Hamburger SV, Greuther Fürth, Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel, die allesamt weniger Spiele absolviert haben. Wenn Bochum drei dieser Teams hinter sich lässt, hat er mindestens Platz zwei und damit den Bundesliga-Aufstieg sicher. Wie schnell das geht, hängt vor allem von den Nachholspielen ab, die in den kommenden Tagen stattfinden und die Rechnung etwas komplizierter machen. Wir rechnen es durch.

VfL Bochum braucht noch sieben Punkte, um alles klarzumachen

Kiel (27 Spiele, 49 Punkte) kann noch die Marke von 70 Punkten erreichen. Für Fürth (30 Spiele, 54 Punkte) sind 66 Punkte möglich. Hamburg (30 Spiele, 51 Punkte) könnte noch höchstens auf 63 kommen. Für Düsseldorf sind 61 Punkte das Maximum (30 Spiele, 49 Punkte).

(Dieser Text wird laufend mit den aktuellsten Ergebnissen aktualisiert. Letzter Stand: 26. April, 22.30 Uhr.)

Das muss passieren, damit der VfL Bochum aufsteigt:

Der VfL braucht noch sieben Zähler, falls Kiel, Fürth und Hamburg alle ihre noch ausstehenden Spiel gewinnen. Und zwar aus drei verbleibenden Spielen (am 9. Mai gegen Regensburg, am 16. Mai in Nürnberg, am 23. Mai gegen Sandhausen). Schneller geht es, falls die anderen Teams wie zuletzt Punkte liegen lassen.

Bei einem Auswärtssieg in Darmstadt hätten dem VfL sogar die richtigen Ergebnisse der Konkurrenz reichen können, um schon vor dem Regensburg-Spiel als Aufsteiger festzustehen. Nach der Niederlage in Darmstadt ist aber klar, dass die Entscheidung frühestens mit dem Heimspiel am 9. Mai fällt.







Ein Bochumer Sieg gegen Regensburg macht den Aufstieg perfekt, wenn ...

Wenn der VfL das Heimspiel gegen Regensburg gewinnt, steht er in der Abschlusstabelle garantiert vor Fortuna Düsseldorf. Es gibt drei Wege, dass ein solcher Sieg den Bochumer Aufstieg schon perfekt machen würde.

Szenario 1: Ein Bochumer Heimsieg gegen Regensburg reicht zum Aufstieg, wenn vorher Hamburg nicht gegen Karlsruhe gewinnt UND Fürth weder gegen Sandhausen noch Karlsruhe gewinnt.

Szenario 2: Ein Bochumer Heimsieg gegen Regensburg reicht zum Aufstieg, wenn vorher Hamburg nicht gegen Karlsruhe gewinnt UND Kiel aus den Spielen gegen Nürnberg, Sandhausen und St. Pauli maximal einen Punkt holt.

Szenario 3: Ein Bochumer Heimsieg gegen Regensburg reicht zum Aufstieg, wenn vorher Fürth weder gegen Sandhausen noch Karlsruhe gewinnt UND Kiel aus den Spielen gegen Nürnberg, Sandhausen und St. Pauli maximal einen Punkt holt.

Auch ein Aufstieg vor dem Fernseher am 10. Mai scheint möglich

Ob die Konkurrenten bis dahin so viele Punkte liegen lassen? Schwer zu sagen. Möglich ist aber auch, dass der VfL nach einem Heimsieg gegen Regensburg nur einen weiteren Tag warten müsste. Montagabends tritt der HSV nämlich beim 1. FC Nürnberg an – der VfL wird garantiert zugucken. Allerdings in dem Wissen: „Wir haben es in der eigenen Hand.“

Das Restprogramm der Bochumer Aufstiegskonkurrenten

Dass Fortuna Düsseldorf den VfL nicht mehr einholen kann, könnte am Montag in einer Woche amtlich sein. Dazu dürfte die Fortuna aber nicht gegen Karlsruhe gewinnen. Dass Fortuna hinter dem VfL landen wird, scheint Formsache – perfekt ist es in dem Moment, wenn der VfL mehr als zwei Punkte holt oder Fortuna ein Spiel nicht gewinnt. Das Restprogramm: Karlsruhe (3. Mai), Darmstadt (8. Mai), Erzgebirge Aue (16. Mai), Greuther Fürth (23. Mai).

Dass Hamburg den VfL nicht mehr einholen kann, könnte am Donnerstag fast perfekt sein, falls der HSV sein Nachholspiel gegen den Karlsruher SC verliert. Dann könnte der HSV bestenfalls noch nach Punkten gleichziehen und auf die Tordifferenz setzen. Garantiert wäre das aber frühestens am 9. Mai, falls Bochum da gegen Regensburg mehr Punkte holt als der HSV zuvor gegen Karlsruhe. Das weitere Restprogramm des HSV: Nürnberg (10. Mai), Osnabrück (16. Mai), Braunschweig (23. Mai).

Dass Kiel den VfL nicht mehr einholen kann, lässt sich wegen der Nachholspiele voraussichtlich erst sehr spät sagen. Allerfrühestens mit dem Bochumer Heimspiel am 9. Mai – nämlich dann, wenn Bochum Regensburg schlägt und Holstein bis dahin aus den drei Nachholspielen gegen Nürnberg (Dienstag), Sandhausen (4. Mai) und St. Pauli (7. Mai) höchstens noch einen Punkt holt. Weitere Gegner sind: Regensburg (noch kein Termin), Hannover (10. Mai), Karlsruhe (16. Mai), Darmstadt (23. Mai).

Auch dass Fürth den VfL nicht mehr einholen kann, könnte auch am 9. Mai feststehen – und zwar falls Bochum gegen Regensburg mehr Punkte holt als vorher Fürth aus den Partien gegen Sandhausen (Mittwoch) und Karlsruhe (8. Mai). Sonst bleiben die Franken zumindest theoretisch noch in Schlagdistanz. Weitere Gegner: Paderborn (16. Mai), Fortuna Düsseldorf (23. Mai). (phz)